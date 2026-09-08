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Estatales piden comida al sindicato: advierten que su salario no cubre necesidades básicas

Mónica Sánchez Moreno, la secretaria del Sindicato de Empleados Provinciales de San Luis, alertó que hay afiliados que piden mercadería y se endeudan para comer pese a tener empleo formal.

Por redacción
| Hace 10 horas

Tener trabajo y cobrar un sueldo ya no garantiza poder completar la compra de alimentos. Así lo advirtió Mónica Sánchez Moreno, secretaria general del Sindicato de Empleados Provinciales de San Luis, quien aseguró que afiliados en actividad recurren al gremio para pedir mercadería porque sus ingresos no alcanzan.

 

 

“Hoy la gente te viene a pedir comida”, expresó la dirigente. Según relató, los pedidos llegan tanto por WhatsApp como de manera presencial y corresponden a trabajadores que, aun con un ingreso mensual, necesitan ayuda para cubrir una necesidad básica.

 

 

Sánchez Moreno cuestionó la insuficiencia de los aumentos salariales frente al costo de los alimentos y los servicios. Mencionó un incremento del 5% y señaló que el sindicato había reclamado que la recomposición se pagara de una sola vez, para mejorar su impacto en los bolsillos.

 

 

Aunque reconoció que cualquier mejora representa una ayuda, sostuvo que los ajustes escalonados pierden efecto ante las subas de los gastos cotidianos. En ese contexto, advirtió que hay empleados con dificultades para pagar la luz, el gas y el acceso a internet, al que describió como parte de las necesidades actuales.

 

 

La dirigente también vinculó el endeudamiento de los trabajadores con la compra de comida. Según explicó, los préstamos y las tarjetas de crédito, que antes podían destinarse a vacaciones o bienes durables, ahora se utilizan para sostener la alimentación.

 

 

“Hoy los préstamos y el uso de las tarjetas está dado para la compra de la comida”, afirmó y agregó que algunos trabajadores ni siquiera logran afrontar el pago mínimo, lo que reduce sus posibilidades de seguir financiándose y agrava la deuda acumulada.

 

 

Para Sánchez Moreno, los pedidos de mercadería exponen el deterioro salarial entre personas que mantienen su empleo. “Avanzamos un pasito”, resumió sobre los incrementos, pero con los aumentos de los servicios “retrocedemos cuatro más para atrás”.

 

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