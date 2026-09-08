Un año sin respuestas: Vanesa Andreotti espera su pensión por ELA

Vanesa Andreotti, vive su día a día rodeada del amor de su famlia, sus amigos y aquellos que empatizan con su historia de vida. Foto: Facebook Vanesa Andreotti.

La salud no sabe de tiempos burocráticos. Es algo que a estas alturas del siglo XXI, se debería reordenar. A poco más de un año y medio de haber sido diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Vanesa Andreotti alzó su voz en las redes sociales para exponer la extrema demora en la tramitación de su pensión por discapacidad.

A través de un testimonio concreto y fuerte, la vecina de Villa Mercedes expuso que ya se cumplió un año exacto —12 meses de espera— desde que inició el expediente administrativo, un retraso que choca de frente con la urgencia que impone su diagnóstico.

"La ELA es una enfermedad terminal, progresiva, que no tiene cura y no da tiempo", expresó Vanessa en su mensaje en redes sociales, donde comparte públicamente su día a día con el lema "Mi luz sigue".

En el texto advirtió que cada jornada implica una pérdida gradual de fuerza, voz y aire, y remarcó que el padecimiento no puede subordinarse a los tiempos de la burocracia: "Yo no pido un favor. Pido lo que por ley me corresponde. Mi pensión. Para poder comprar lo que necesito, para ayudar a mis hijos que me cuidan día y noche".

Si bien en los últimos meses la paciente villamercedina logró importantes avances en su tratamiento —como la incorporación de un equipo BiPAP para mejorar su respiración nocturna y la extensión en la provisión de medicamentos a plazos semestrales—, la falta de resolución en su pensión continúa siendo el obstáculo más complejo.

Con rehabilitación neurológica y fonoaudiológica constante, Vanessa insiste en visibilizar las fallas del sistema para quienes disponen de menos tiempo, cerrando su mensaje con un abrazo a quienes atraviesan su misma situación: "Hay que seguir insistiendo. Un día a la vez, aunque cueste".