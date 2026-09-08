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Villa Mercedes

Un ladrón filmado mientras intentaba abrir una puerta

El barrio Altos del Oeste es otra vez centro de una ola de robos que preocupa a los vecinos. Dicen que lo peor es que los ladrones hacen su labor aún con el conocimiento de que pueden estar siendo filmados. Mirá el video. 

Por redacción
| Hace 3 horas

En el barrio Altos del Oeste, en Villa Mercedes, la preocupación central de los vecinos en la inseguridad. Robos a toda hora y la sensación de desprotección se acumulan al miedo que genera saber que pueden llegar a sus casas y encontrarse con todo desvalijado.

 

 

Una de las situaciones que más resquemor produce a los que viven en el barrio es la impunidad con la que los ladrones actúan a cualquier hora y con el conocimiento de que pueden estar siendo filmados por las múltiples cámaras de seguridad que hay en la zona.

 

 

Ahora, los vecinos difundieron un nuevo video donde se ve a un delincuente que intenta forzar la puerta de una vivienda, hasta que finalmente lo consigue luego de algunos segundos de acción.

 

 

La situación fue filmada por una cámara domiciliaria y difundida por las propias familias que tienen mucha bronca y miedo por la  impunidad con la que actúa la delincuencia.

 

 

 

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