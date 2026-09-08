Un ladrón filmado mientras intentaba abrir una puerta
El barrio Altos del Oeste es otra vez centro de una ola de robos que preocupa a los vecinos. Dicen que lo peor es que los ladrones hacen su labor aún con el conocimiento de que pueden estar siendo filmados. Mirá el video.
En el barrio Altos del Oeste, en Villa Mercedes, la preocupación central de los vecinos en la inseguridad. Robos a toda hora y la sensación de desprotección se acumulan al miedo que genera saber que pueden llegar a sus casas y encontrarse con todo desvalijado.
Una de las situaciones que más resquemor produce a los que viven en el barrio es la impunidad con la que los ladrones actúan a cualquier hora y con el conocimiento de que pueden estar siendo filmados por las múltiples cámaras de seguridad que hay en la zona.
Ahora, los vecinos difundieron un nuevo video donde se ve a un delincuente que intenta forzar la puerta de una vivienda, hasta que finalmente lo consigue luego de algunos segundos de acción.
La situación fue filmada por una cámara domiciliaria y difundida por las propias familias que tienen mucha bronca y miedo por la impunidad con la que actúa la delincuencia.
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