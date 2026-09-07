Imputaron al abuelo de Guadalupe Lucero en otra causa y le dictaron 45 días de preventiva

Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe, quedó en prisión preventiva este lunes después de que la Justicia le formulara cargos por “exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima”. El juez de Garantía 1, Juan Manuel Montiveros Chada, ordenó su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial durante 45 días, la mitad del plazo que había solicitado la Fiscalía.

La nueva acusación se sumó a una investigación por abuso sexual en la que Lucero ya había sido imputado en abril. Ambos expedientes fueron acumulados.

Según la Fiscalía de Género 2, representada por Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, el hombre habría realizado exhibiciones y actos de contenido sexual desde una ventana frente a una niña. La acusación sostuvo que la conducta se habría reiterado y que los hechos llegaron a conocimiento de los adultos después de que la pequeña se los contara a otra niña de su entorno familiar.

La madre presentó la denuncia y la víctima declaró mediante Cámara Gesell. Durante la audiencia, las fiscales mencionaron como evidencias las actuaciones iniciales, entrevistas, un croquis del lugar e informes de contención psicológica. Según el informe citado por la Fiscalía, el relato de la niña presentó coherencia interna y características compatibles con el recuerdo de una experiencia personal.

Para pedir 90 días de prisión preventiva, la acusación planteó la necesidad de proteger a las niñas involucradas y preservar las pruebas pendientes. Entre ellas, señaló una nueva entrevista a la víctima y una Cámara Gesell para escuchar a la niña a quien le habría contado lo sucedido. La defensora adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez, y la querellante Soledad Poma de Otaegui acompañaron el pedido.

El defensor Héctor Zavala Agüero solicitó la nulidad de la audiencia por cuestionamientos a la exposición de la Fiscalía y al cumplimiento del principio de oralidad. También rechazó la prisión preventiva: sostuvo que Lucero había respetado las restricciones dispuestas anteriormente, había comparecido cuando fue citado y no existían elementos que demostraran riesgo de fuga. El imputado se abstuvo de declarar.

Montiveros Chada rechazó la nulidad y tuvo por formulados los cargos. Consideró necesario resguardar la investigación, aunque entendió que los 90 días solicitados resultaban desproporcionados. Por eso fijó la medida en 45 días y autorizó la Cámara Gesell pendiente.

El juez también aclaró que no valoraría como fundamento de los riesgos procesales la posible existencia de otra víctima, mencionada por la querella, porque esa eventual denuncia no estaba formalizada.

En el expediente anterior, Lucero había sido imputado por “abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante”. Esa investigación y la nueva acusación son distintas de la causa por la desaparición de Guadalupe. Tras conocerse las imputaciones por delitos sexuales en abril, la familia materna de la niña había reclamado ante la Justicia Federal que se revisara si el hombre había sido suficientemente investigado en ese expediente.

Los materiales difieren sobre la edad de la víctima y la fecha del hecho: el primero ubica los episodios cuando tenía entre cinco y seis años; el segundo menciona nueve años y el 17 de agosto de 2025. Dejé esos datos fuera hasta aclararlos.