Alberto fue claro: la reconstrucción social y productiva de San Luis inicia en los barrios
En un masivo encuentro con la militancia, Alberto Rodríguez Saá marcó los pasos que se deben dar para el desafío eleccionario del 2027.También sostuvo que hay que fortalecer al Plan de Inclusión Social junto a los sectores más vulnerables.
El ambiente en la sede del Partido Justicialista de San Luis transmitía la ebullición de las jornadas decisivas. Frente a una militancia desbordante, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá no recurrió a fórmulas enlatadas ni a discursos de compromiso. Su mensaje fue una toma de posición firme y conceptual sobre el rumbo que debe tomar el movimiento en la provincia.
“Prefiero un militante que lucha por cumplir nuestros sueños antes que a un dirigente que está pensando en qué voy yo”, lanzó Rodríguez Saá ante la mirada de cientos de puntanos.
La frase marcó el tono de un planteo que buscó interpelar directamente a la estructura política: basta de dirimir la realidad en mesas de café, en repartos de cargos o en estudios de televisión. La política real no se hace a través de las pantallas, sino caminando la calle y escuchando los problemas concretos de los vecinos.
El presidente del PJ puntano puso especial énfasis en la urgencia de retornar al territorio y abrazar al corazón comercial y humano de cada vecindario. Hay que volver al almacén, a la verdulería, a la panadería y al kiosco del barrio. Son justamente esos pequeños comerciantes los que hoy sienten en primera persona el impacto del ajuste y la caída de las ventas.
En paralelo, remarcó con convicción la necesidad de garantizar la reactivación y el fortalecimiento del Plan de Inclusión Social junto a los sectores más vulnerables: volver con los humildes, con las mujeres y con los jóvenes, recuperando la mística de una herramienta que históricamente garantizó trabajo, capacitación, contención y dignidad en todo el territorio provincial.
Por otra parte, Rodríguez Saá marcó un contrapunto contundente frente a la política importada y las disputas ajenas a la provincia. Advirtió con claridad sobre aquellos dirigentes que se encandilan con las recetas y los vicios de Buenos Aires, intentando trasladar divisiones y modelos que nada tienen que ver con nuestra realidad. Recordó que esas fórmulas centralistas jamás trajeron soluciones a San Luis ni hicieron nada por nuestra gente, y remarcó que históricamente la provincia supo construir su propio camino haciendo exactamente lo contrario a las políticas porteñas: defender la autonomía, mantener el orden y resolver los problemas locales con capacidad y esfuerzo propio.
La directiva que dejó el encuentro no admite desviaciones: menos rosca importada y más presencia popular. La verdadera reconstrucción de San Luis se juega codo a codo con el vecino, sosteniendo la libreta del comerciante local, potenciando el Plan de Inclusión junto a la juventud y las mujeres, y defendiendo con orgullo la capacidad histórica de los puntanos para conducir su propio destino.
Más Noticias