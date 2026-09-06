Alberto fue claro: la reconstrucción social y productiva de San Luis inicia en los barrios

El ambiente en la sede del Partido Justicialista de San Luis transmitía la ebullición de las jornadas decisivas. Frente a una militancia desbordante, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá no recurrió a fórmulas enlatadas ni a discursos de compromiso. Su mensaje fue una toma de posición firme y conceptual sobre el rumbo que debe tomar el movimiento en la provincia.

“Prefiero un militante que lucha por cumplir nuestros sueños antes que a un dirigente que está pensando en qué voy yo”, lanzó Rodríguez Saá ante la mirada de cientos de puntanos.

La frase marcó el tono de un planteo que buscó interpelar directamente a la estructura política: basta de dirimir la realidad en mesas de café, en repartos de cargos o en estudios de televisión. La política real no se hace a través de las pantallas, sino caminando la calle y escuchando los problemas concretos de los vecinos.

El presidente del PJ puntano puso especial énfasis en la urgencia de retornar al territorio y abrazar al corazón comercial y humano de cada vecindario. Hay que volver al almacén, a la verdulería, a la panadería y al kiosco del barrio. Son justamente esos pequeños comerciantes los que hoy sienten en primera persona el impacto del ajuste y la caída de las ventas.

En paralelo, remarcó con convicción la necesidad de garantizar la reactivación y el fortalecimiento del Plan de Inclusión Social junto a los sectores más vulnerables: volver con los humildes, con las mujeres y con los jóvenes, recuperando la mística de una herramienta que históricamente garantizó trabajo, capacitación, contención y dignidad en todo el territorio provincial.

Por otra parte, Rodríguez Saá marcó un contrapunto contundente frente a la política importada y las disputas ajenas a la provincia. Advirtió con claridad sobre aquellos dirigentes que se encandilan con las recetas y los vicios de Buenos Aires, intentando trasladar divisiones y modelos que nada tienen que ver con nuestra realidad. Recordó que esas fórmulas centralistas jamás trajeron soluciones a San Luis ni hicieron nada por nuestra gente, y remarcó que históricamente la provincia supo construir su propio camino haciendo exactamente lo contrario a las políticas porteñas: defender la autonomía, mantener el orden y resolver los problemas locales con capacidad y esfuerzo propio.

La directiva que dejó el encuentro no admite desviaciones: menos rosca importada y más presencia popular. La verdadera reconstrucción de San Luis se juega codo a codo con el vecino, sosteniendo la libreta del comerciante local, potenciando el Plan de Inclusión junto a la juventud y las mujeres, y defendiendo con orgullo la capacidad histórica de los puntanos para conducir su propio destino.