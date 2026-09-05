Cristina Chiesa, neuropsicología en primera persona

Un dia, mientras estudiaba la carrera de Psicología –una de las dos que terminó- a Cristina Chiesa le preguntaron dónde quería trabajar. Dos veces madre soltera, único sostén de su familia, la mujer dio una respuesta que ahora, con el tiempo, la encuentra precisamente en ese sitio: “Donde sea necesaria”, dijo.

A los 53 años, Chiesa es la primera profesional recibida de especialista en Neuropsicología en la provincia y la primera con matrícula de especialista jerarquizada en esta disciplina. O sea que Cristina está donde la necesitan, en la tarea de divulgación de su ciencia y en la atención de cientos de pacientes que van en busca de alguna respuesta.

La neuropsicología es, según la definición de Chiesa, una rama de la Psicología que estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento humano. “Para eso combina dos herramientas: la evaluación, que se hace con baterías de tests específicos para cada caso, y la intervención, a través de programas de estimulación o rehabilitación cognitiva”. Abarca tanto el funcionamiento normal como el alterado del sistema nervioso.

Una lesión cerebrovascular puede causar lesiones o daños que afectan aspectos como la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje o la toma de decisiones. “La evaluación neuropsicológica busca principalmente diagnosticar qué dominios cognitivos fueron afectados y cuáles se mantienen intactos. A partir de ahí se diseñan, en forma interdisciplinaria, programas personalizados para cada caso”, agregó la profesional.

Además de su consultorio, otro lugar donde necesitan a la especialista es en las escuelas. Actualmente da clases en seis establecimientos públicos donde además de dictar clases, coordina talleres orientados al cuidado de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Por propia iniciativa comenzó hace poco a trabajar con los padres también.

Chiesa eligió la Neuropsicología antes de recibirse, porque “de todas las áreas posibles es la que me da la posibilidad de conectar el sistema nervioso con la mente y la conducta humana”. Eso le dio a Cristina una certeza: cada paciente es un caso único, aunque confirmen o descarten el mismo diagnóstico.

Una de las mayores satisfacciones que encontró en su profesión Cristina fue “ofrecer una respuesta y recomendaciones que impacten positivamente en la calidad de vida del paciente”.

Aunque no tiene tanto tiempo para investigar, esa chance que le da su profesión también le apasiona. La mujer estudió sus dos carreras de grado (Licenciatura y Profesorado en Psicología) en la Universidad Nacional de San Luis e hizo su especialización en Mendoza. Ambas etapas le ocuparon 13 años de vida.

Aunque tiene muchos pacientes y la actividad está extendida, la psicóloga nota todavía “un desconocimiento sobre los alcances de la disciplina”. Como una evaluación neuropsicológica pueda afectar aspectos de la vida diaria y el estado de ánimo de la persona, Cristina asegura que ir a un especialista de su rama“debería ser tan natural como ir al oftalmólogo a hacerse un campo visual o al cardiólogo para una ergometría”.

Por su experiencia, la profesional indica que en niños y adolescentes, las consultas más frecuentes son por el neurodesarrollo, déficit de atención con o sin hiperactividad y TEA. “Veo adquisición del lenguaje muy tardía en varios casos, chicos que no fueron estimulados o no tienen hábitos y rutinas claras, diagnósticos tardíos, y también progenitores que se resisten a que su hijo reciba el tratamiento adecuado”. En cuanto a los adultos, las preguntas más comunes están relacionado con problemas de memoria.

Nacida en Córdoba, la psicóloga vivió en Buenos Aires y Santa Fe antes de hace más de 20 años recalar en San Luis. Es la primera profesional de la familia, un logro por el que agradece a sus padres. “Ellos no tuvieron la posibilidad de estudiar, pero hicieron todo lo posible para que no nos faltara nada y me inculcaron la responsabilidad, la disciplina, el trabajo, el amor por lo que uno hace, la perseverancia y el ayudar a otros”.

Ahora, Chiesa combina su actividad profesional con el canto en un coro, el aprendizaje de viola, y la literatura, tanto profesional como ficcional, algo que le atrae más que ver una serie (“aunque cada tanto me engancho con alguna”). Hace poco descubrió el crossfit y está encantada.

Justamente, Cristina cree que el cerebro necesita ejercitarse de forma permanente y una manera es con la práctica deportiva. Otras: estudiar, hacer cursos, aprender habilidades nuevas y evitar los alimentos ultraprocesados, el alcohol y las drogas. “Un cerebro cuyas funciones no se estimulan envejece y se deteriora, y ahí suelen aparecer primero los problemas de atención, antes que los de memoria”, grafica.