Una mujer embarazada expuso la “pésima atención” que recibió en el Hospital de La Toma

Así tuvo el brazo la joven durante su internación. La imagen refleja el sufrimiento innecesario. Foto: gentileza.

Una grave situación de desatención y malos tratos sacude al Hospital de La Toma, luego de que una joven embarazada de seis meses hiciera público el calvario que debió atravesar en el nosocomio.

En diálogo con El Diario de la República, Érika Olguín Pereira, de 25 años, contó los detalles de la internación que vivió días atrás, marcada por la desidia médica, dolores intensos en los riñones y complicaciones que pusieron en riesgo su salud y la de su hija.

A Érica le quedaron hematomas tras la internación. Foto: gentileza.

El episodio comenzó cuando la joven acudió al centro de salud debido a un fuerte cuadro renal, un diagnóstico delicado dado su estado de gestación.

Sin embargo, lejos de recibir la contención necesaria, denunció que la atención fue negligente y que el personal eludió responsabilidades: "Me han tratado mal, se lavaban las manos todos ahí. Ese día estaba yo estaba internada, me acompañaba mi mamá, y ella vio que me caía sangre en el suero".

La situación médica empeoró durante las horas de internación, donde la falta de respuestas y los deficientes procedimientos provocaron marcas físicas en la paciente. "Iban a buscar unas cosas, otras cosas y no encontraban el suero. Después, cuando lo tenía, se asustaron porque yo les decía que no quería tener más suero. Yo estaba asustada, me daba miedo, lloraba por el dolor y me reventaron las venas de la mano, del brazo", detalló con angustia.

Érika sufrió innecesariamente durante su internación. Foto: gentileza.

Tras recibir el alta luego de varios días de tensión con los profesionales, la joven remarcó que su caso no es aislado y que existen múltiples quejas previas sobre el funcionamiento del establecimiento.

Erika se atiende en la Maternidad Teresita Baigorria. Concurría a La Toma en determinadas circunstancias ya que atraviesa un embarazo de “riesgo”. Pero ahora, ante este panorama, verá con amplia preocupación y disgusto la chance de recurrir al hospital local.

Con firmeza, explicó los motivos que la llevaron a visibilizar lo ocurrido: "Yo no quiero que pase otra vez. Que no se vuelva a suceder, porque lo que me pasó le puede ocurrir a otra chica. La forma que te atienden ahí es mala".