Murió un hombre que había sido apuñalado hace un año y medio

En un año y medio, Héctor Sosa no pudo recuperarse del todo de las heridas que le dejó una agresión que sufrió un domingo por la tarde en El Trapiche, la localidad donde vivía. A los 47 años y tras 15 intervenciones quirúrgicas, el hombre falleció el domingo.

Sosa fue atacado en marzo de 2025 con un arma blanca por parte del dueño del comercio donde se produjo la reyerta, quien llevó al herido al hospital y arrojó el cuchillo en el dique La Florida, aunque después le informó a la Policía dónde había dejado el elemento.

Héctor había ido al comercio ubicado en la costanera norte de la localidad, por calle San Martín, con unos amigos y discutió con el dueño del establecimiento, quien lo agredió.

“A lo largo de este año y medio, Héctor luchó por su vida y debió someterse a más de 15 operaciones debido a la gravedad de la herida producida por la puñalada. Lamentablemente, su cuerpo no resistió más”, dijeron en la familia de la víctima que ahora espera que la imputación al acusado se adecúe a la gravedad del hecho.

“Queremos que responda ante la Justicia tras las rejas”, dijeron.

Sosa será velado hasta las 10:30 del lunes 7 de septiembre en el Salón Municipal de El Trapiche y luego será trasladado al cementerio local.