Tomás Valentín Gómez confeccionará las vestimentas de León XIV en Lourdes

Hay historias que empiezan con una aguja, un retazo y mucha fe. La de Tomás Valentín Gómez es una de ellas.

Oriundo de Santa Rosa del Conlara, en el norte de San Luis, Tomás es hoy motivo de orgullo sanluiseño en el mundo. Fue elegido para confeccionar parte de las vestimentas litúrgicas que utilizará el papa León XIV durante su visita oficial al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, el próximo 27 y 28 de septiembre.

No es un detalle menor. Lourdes es uno de los centros de peregrinación mariana más importantes del catolicismo, donde cada año millones de fieles llegan buscando consuelo. Y allí estará el trabajo de un chico puntano.

Junto a la hermana Marta, una religiosa mexicana con la que comparte taller y oración en suelo francés, Tomás tiene a su cargo una tarea inmensa y sagrada: la confección de la casulla, la estola y la mitra destinadas exclusivamente al Santo Padre para las celebraciones centrales. Además, ambos elaboran la indumentaria complementaria para los obispos y diáconos que concelebrarán con el Papa.

La historia, como las grandes historias de fe, comenzó chiquita. En una parroquia humilde de Merlo. Allí, donde faltaban ornamentos y sobraba devoción, Tomás dio sus primeros pasos como modisto eclesiástico. Lo que nació como una ayuda desinteresada para su comunidad, se convirtió en vocación, en oficio y en un camino que lo llevó, sin hacer ruido, hasta el corazón de la Iglesia universal.

De cortar telas para la capilla del barrio a bordar con hilos de oro las vestiduras del Papa. Del Conlara al Pirineo francés.

Hoy, cada puntada de Tomás lleva algo de San Luis a Lourdes. Lleva la fe sencilla y profunda de los puntanos, esa fe que se aprende en las fiestas patronales, en las procesiones del pueblo, en el trabajo silencioso.

Un chico de Santa Rosa vistiendo al Papa en Lourdes. Si eso no es un milagro chiquito, ¿qué es?