Para cumplir el sueño de llegar al 0 KM: un paseo en los vehículos Fiat de "Familia Parra"

Para empezar a cumplir el anhelado sueño de llegar al automóvil o una camioneta cero kilómetro, es que la concesionaria Familia Parra organizó este sábado una actividad muy especial con sus clientes, amigos y con la comunidad en general en el local que tienen en Italia y Avenida España en la ciudad de San Luis.

Este espacio fue escenario de un “Desayuno Testdrive”, en cuyo transcurso todo el personal y los ejecutivos de la firma atendieron a cada uno de los invitados y les dieron detalles y características de cada uno de los modelos y marcas que comercializa “Familia Parra”. El encuentro se coronó con un recorrido a bordo de los distintos vehículos que están a la venta.



De esta forma, esta particular actividad permitió que los interesados empezaran a tener el primer contacto con la amplia gama que ofrece FIAT, o bien, con las otras marcas que comercializa “Familia Parra”, las unidades Jeep y RAM.



“Esta modalidad implementada hace dos meses se constituye en una oportunidad de llegar a nuestra comunidad general y a nuestros clientes presentándoles de manera directa los nuevos modelos que presenta nuestra firma”, detalló con entusiasmo el gerente general de Familia Parra, Marcelo Rodríguez.

El gerente general Marcelo Rodríguez (izq.) junto al nuevo gerente comercial de Fiat San Luis, Pablo Correa.

Y, entre el atractivo abanico de opciones, esta edición del “Desayuno Testdrive” coincidió con el lanzamiento del nuevo Fiat Mobi Trekking, dotado de un motor Firefly 1.0 de 3 cilindros y que tiene un mínimo consumo que bajo de 6,5 a 5 litros cada 100 kilómetros.



La gama de oportunidades también llega con un vehículo que genera nostalgia y emoción. Se trata de la reversión del histórico ‘Fitito’, de aquel Fiat 600 que abrió el camino de muchos en la adquisición del primer ‘cuatro ruedas’.



El moderno Fiat 600 Hybrid irrumpió en el mercado argentino provisto de toda la tecnología y confort. Cuenta con un motor 1.2 turbo ayudado por un sistema hibrido (eléctrico), suave de 48V.



El gerente general en la conversación que mantuvo con El Diario de la República, se refirió a los otros vehículos que están al alcance de los comerciantes y emprendedores puntanos como la Fiat Fiorino, “un furgón versátil”, puntualizó.

Después destacó las bondades de las camionetas Strada, en sus versiones cabina simple o doble, que han sido ideadas tanto para darle un uso laboral o familiar. La gama incluye una motorización que cambia desde el 1.3 Firefly al 1.0 Turbo (T200). “Son vehículos muy económicos y preparados para cualquier desafío”, entusiasmó el alto ejecutivo de “Familia Parra”.



Además de los distintos vehículos Fiat que se exhiben en el espacio comercial, Rodríguez invitó a visitar el local que está al frente perteneciente a CarStóre de Familia Parra, dedicado a la compraventa de vehículos usados multimarca debidamente seleccionados.



En el cierre del diálogo, anunció que, en el transcurso del próximo mes de octubre, la firma pondrá en marcha la pre venta de la Jeep Avenger con plan ahorro.