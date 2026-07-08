El barrio porteño que conquistó a las familias del norte de la ciudad

Villa Urquiza tiene una identidad propia que mezcla el comercio de barrio tradicional de la avenida Triunvirato con desarrollos nuevos que trajeron edificios modernos con amenidades completas a un mercado que históricamente tenía un parque edilicio más antiguo y de menor altura.

El barrio y su evolución reciente

Villa Urquiza pasó en los últimos años por un proceso de renovación urbana que trajo nuevas torres de departamentos, renovación de locales comerciales y una mayor oferta gastronómica que generó una dinámica de barrio más activa, especialmente en el entorno de la estación de subte Congreso de Tucumán y en las cuadras cercanas a las plazas del barrio. Esta transformación elevó la demanda inmobiliaria y, consecuentemente, los precios de alquiler en las zonas más dinámicas del barrio, aunque todavía se mantienen por debajo de los de Belgrano o Palermo para propiedades equivalentes.

La llegada de comercios, cafeterías y espacios culturales al barrio también atrajo a un perfil de inquilino más joven que comenzó a ver a Villa Urquiza como una alternativa a

los barrios del corredor norte que tenían mayor densidad pero también mayor precio de alquiler. Esta diversificación del perfil de inquilino le dio al mercado una profundidad que antes no tenía y que sostiene la demanda de forma más estable a lo largo del año.

Características de la oferta de alquiler

La oferta de departamentos en alquiler en Villa Urquiza mezcla unidades en edificios de los años setenta y ochenta con plantas generosas pero instalaciones antiguas, y departamentos en los edificios nuevos que llegaron al barrio en los últimos diez años con amenidades modernas como gimnasio, sum, terrazas comunes y cocheras automáticas. Las casas en alquiler son menos abundantes pero existen, especialmente en las calles más alejadas de las avenidas principales del barrio.

El precio de alquiler varía según la antigüedad del edificio, el piso y la presencia de amenidades, con diferencias que pueden ser significativas entre un departamento en un edificio de los setenta sin cochera y una unidad nueva con todos los servicios incluidos. Para el inquilino con presupuesto flexible, esa variedad de oferta permite encontrar el equilibrio entre lo que puede pagar y las características que más valora en el departamento.

Conectividad desde Villa Urquiza

Una de las ventajas más valoradas de Villa Urquiza es la conexión con el resto de la ciudad a través del subte D, que tiene en el barrio las estaciones Congreso de Tucumán y Pueyrredón, desde donde se puede llegar al centro en tiempos razonables. El ferrocarril Mitre también pasa por la zona del barrio a través de la estación Villa del Parque, que aunque técnicamente pertenece al barrio vecino queda a distancia caminable desde muchos puntos de Villa Urquiza.

Para quienes dependen del auto, el acceso a la Avenida General Paz y a las principales avenidas del norte de la ciudad es relativamente sencillo desde la mayoría de los puntos del barrio, lo que facilita los traslados tanto hacia el interior del GBA como hacia el centro de la ciudad.

Por qué elegir Villa Urquiza para vivir

La decisión de alquilar en Villa Urquiza suele estar impulsada por la combinación de un precio de alquiler más accesible que el de Belgrano o Núñez con un nivel de servicios y calidad urbana comparable al de esos barrios. El comercio de la avenida Triunvirato, la oferta educativa del barrio con varias escuelas de calidad en distintos niveles, las plazas y los clubes de barrio y la dinámica del comercio de proximidad hacen de Villa Urquiza un lugar cómodo para vivir que no requiere salir del barrio para cubrir la mayoría de las necesidades cotidianas.