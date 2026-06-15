Conseguir figuritas del Mundial en San Luis es más difícil que Curazao gane un partido

Con el Mundial en marcha y la selección argentina expectante por el debut, los coleccionistas de figuritas del certamen sufren la falta de sobres y tienen que recurrir al canje para conseguir las que le faltan para completar el álbum. El furor por los stickers con los rostros de los jugadores que participan de la compentencia no reconoce edad ni sexo.

A poco de que llegan a la distribuidora oficial, los sobres vuelan con la velocidad de Yamine Lamal y muchos chicos quedan con las caras largas tras la desilusión. En el local de calle Chacabuco al 1300 antes de llegar a Tomás Jofré fue imposible conseguir figuritas durante el fin de semana y un cartel pegado en la puerta anuncia que el faltante será “hasta nuevo aviso”.

La distribuidora oficial es especialmente requerida por el público porque allí se puede conseguir el paquete a 2 mil pesos, el precio más barato del mercado. Usualmente, entre jueves y viernes llegan los nuevos pedidos y desde allí se transportan a los comercios.

La opción para los compradores, entonces, es recurrir a los quioscos que, a cuentagotas, tiene stock en la ciudad y que en algunos casos los venden a más de 3 mil pesos. La justificación que usan los comerciantes es que otros distribuidores no oficiales se las venden a ellos a un precio superior al del costo oficial.

Si las figuritas, y sobre todos los álbumes, faltaban antes del inicio del torneo, ahora que el Mundial está en desarrollo y el interés por completar la colección sube, la escasez se hace más evidente. Y si la selección argentina avanza en la competencia, se supone que la demanda será mayor.

A modo de alternativa, el intercambio de figuritas es el modo en que los coleccionistas consiguen las que les faltan. Los encuentros se realizan en distintos puntos de la provincia como el San Luis Shopping Center, donde además algunos osados venden los stickers más difíciles (la de Messi se puede conseguir a 20 mil pesos) o los sobrantes del álbum del Mundial pasado; el Paseo del Padre, La casa de la Cultura de Villa Mercedes y La casa del poeta en Merlo.

Además de formar comunidad y de llevar el álbum para completarlo allí mismo, los coleccionistas aprovechan para hacer juegos con las figuritas, conversar sobre las que les faltan e intercambiar información valiosa para llevar adelante su objetivo.