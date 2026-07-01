GDN Argentina y Colgate lanzan “Regalando sonrisas” junto a Casa Ronald McDonald Argentina

GDN Argentina y Colgate-Palmolive reafirman su compromiso con Casa Ronald McDonald Argentina acompañando una nueva edición de la campaña “Regalando sonrisas”. Esta iniciativa, que se llevará adelante durante todo julio, apuesta a poner en valor la importancia de la promoción de hábitos que fomenten el cuidado y la higiene personal para mejorar la calidad de vida de niños y niñas, promoviendo prácticas saludables en sus familias.

La campaña invita a los clientes a sumarse con la compra de cualquier producto de las marcas Colgate, Palmolive y Protex, en las sucursales ChangoMâs de todo el país y en www.MasOnline.com.ar.

Por cada compra se donará un kit de cuidado oral y limpieza de manos, destinado a los programas de la Unidad Pediátrica Móvil y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables que sostiene la Casa Ronald McDonald en Argentina.

A través de “Regalando Sonrisas”, Colgate-Palmolive, GDN Argentina y Casa Ronald McDonald Argentina buscan fortalecer la incorporación de hábitos de higiene desde los primeros años de vida, entendiendo que la prevención y la educación son herramientas fundamentales para el bienestar de niños y niñas. La articulación entre organizaciones que comparten este propósito permite ampliar el alcance de estas acciones y contribuir a la construcción de comunidades más saludables en todo el país.

“Valoramos profundamente poder seguir construyendo, año tras año, una alianza con GDN Argentina y Colgate-Palmolive basada en un propósito común: mejorar la calidad de vida de niños y familias. Esta nueva edición de “Regalando Sonrisas”, refleja el compromiso de seguir generando impacto a través del trabajo conjunto”, destaca Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de Casa Ronald McDonald.

En tanto, para GDN Argentina “esta campaña nos permite fortalecer alianzas con socios estratégicos como Colgate-Palmolive y Casa Ronald McDonald Argentina que comparten nuestros mismos valores. Y, además, contribuir a fomentar hábitos saludables en miles de familias de todo el país”, sostiene Juan Pablo Quiroga, Director de Relaciones

Asimismo, Diego Fernando Gallo, Customer Development Manager de Colgate- Palmolive Argentina afirma que “nos llena de orgullo acompañar, un año más, en este camino solidario junto a Casa Ronald McDonald Argentina y GDN Argentina a través de la campaña ‘Regalando sonrisas’. Sostener esta iniciativa en el tiempo nos permite profundizar nuestro impacto positivo y seguir recorriendo el país llevando concientización y cuidado de la salud bucal a cada hogar argentino”.

Desde 1998, La Casa Ronald brindó acompañamiento y contención a más de 457.000 familias a través de los 11 programas que desarrolla en Argentina. Acciones como “Regalando Sonrisas” fortalecen ese trabajo al acercar recursos concretos que contribuyen al bienestar y la prevención, reafirmando el compromiso de GDN Argentina y Colgate-Palmolive con las comunidades donde están presentes.