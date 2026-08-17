Alcohol, velocidad y un árbol: manejaba con 2,16 y el viaje terminó con tres heridos

Eran cerca de las 6:45 del domingo cuando un Volkswagen Bora que avanzaba por avenida Centenario terminó violentamente contra un árbol. En el auto viajaban cinco personas y, tras el impacto, tres de ellas debieron ser trasladadas al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”. El conductor dio positivo en el alcotest: tenía 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre.

El vehículo circulaba de oeste a este y era conducido por un hombre de 30 años. Lo acompañaban dos jóvenes de 26 y 27 años y dos mujeres de 23 y 25.

Al llegar a la intersección con calle San Francisco, por motivos que deberán establecerse, el conductor perdió el control del Bora. El recorrido terminó contra un árbol ubicado en ese sector.

El golpe fue de tal magnitud que el hombre que estaba al volante quedó atrapado dentro del habitáculo. Bomberos tuvieron que intervenir y realizar maniobras para poder liberarlo.

La peor parte la llevaron tres de los cinco ocupantes. Además del conductor, resultaron heridos una joven de 25 años y un joven de 26. Los otros dos acompañantes no sufrieron lesiones de consideración.

Personal de salud asistió a los heridos y dispuso su traslado en ambulancia hasta el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde quedaron bajo atención médica.

Pero el procedimiento dejó otro dato relevante. Cuando los efectivos sometieron al conductor al test de alcoholemia, el aparato marcó 2,16 g/l de alcohol en sangre.

La elevada graduación quedó incorporada a las actuaciones iniciadas para determinar las circunstancias en las que el conductor perdió el dominio del vehículo y protagonizó el violento choque.