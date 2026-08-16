El centro de San Luis es otra vez el escenario impune de la inseguridad

El centro de San Luis se convirtió nuevamente en terreno peligroso para las miles de personas que viven, trabajan o transitan por la zona. Robos a todas horas, en lugares que deberían estar custodiados, en la modalidad que se le ocurra a la delincuencia se suceden sin freno ni pausa, cosa de todos los días.

El fin de semana sumó otro racimo de hechos de inseguridad que tiene como única respuesta del Ministerio taparlos, tratar de que no salgan a la luz.

El club Guay Curú, ubicado en General Paz casi Pringles, a dos cuadras y media de la plaza Pringles, fue el viernes a la madrugada víctima de un nuevo robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad del club.

Un solitario ladrón ingresó sin mucho trabajo por la puerta principal del edificio y se llevó los parlantes del estadio. La facilidad con la que entró el delicuente hicieron recordar a los socios la época en la que, no hace mucho, el club tenía seguridad nocturna.

A solo media cuadra, en General Paz y Pringles, un auto que estaba estacionado sufrió la rotura de un vidrio trasero y la sustracción de algunos elementos de valor.

Otros robos conmocionantes ocurrieron el fin de semana ante la inacción policial, que llegó a su máxima demostración cuando un ladrón ingresó en el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad, ubicado al lado mismo de la Comisaría 1°, que tiene jurisdicción en la zona.

El sujeto actuó con tanta impunidad que primero quiso forzar la camioneta de un bombero y como no pudo se dedicó a romper la puerta del cuartel y llevarse una sopladora, una herramienta muy importante para combatir los incendios. Las filmaciones demuestran al hombre en la huida que emprendió por calle Junín.

Pero el caso más indignante fue el que sufrió el sábado a la mañana una mujer que se dirigía a su trabajo y fue atacada por un ladrón en Belgrano entre Constitución y Falucho. La luz del día y la presencia de varios negocios en la zona fueron factores para que el delincuente viera atenuada su intención de robar.