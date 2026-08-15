  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

11°SAN LUIS - Sabado 15 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

11°SAN LUIS - Sabado 15 de Agosto de 2026

EN VIVO

Interior

Robaron una joyería de Quines: las cámaras de seguridad oficiales no funcionaban

Un comerciante de 17 años de trayectoria sufrió el robo del 90% de su mercadería. El interior provincial vive con creciente preocupación el avance de la inseguridad.

Por redacción
| Hace 2 horas
La joyería, de amplia trayectoria, fue afectada por la inseguridad.

La inseguridad en el interior de la provincia continúa sumando episodios que generan indignación y preocupación en la comunidad. Quines fue escenario de un destructivo hecho delictivo en el que delincuentes sustrajeron aproximadamente el 90% de la mercadería de la Joyería y Relojería El Zafiro, un histórico comercio con 17 años de trabajo y esfuerzo en la zona.

 

 

El hecho afectó profundamente a su propietario, un hombre mayor que dedicó casi dos décadas a atender a los vecinos del pueblo, invirtiendo su capital y sacrificio familiar.

 

 

Tras el robo, el local quedó prácticamente golpeado en su continuidad operativa, lo que motivó un desesperado pedido de solidaridad por parte de sus allegados.

 

 

El caso tomó tal relevancia que desde La Libertad Avanza Ayacucho, solicitaron la colaboración de toda la comunidad quinense para aportar cualquier dato a las autoridades o denunciar en caso de que intenten comercializar objetos de procedencia dudosa.

 

 

El suceso sumó un fuerte cuestionamiento a la infraestructura de seguridad pública: al momento en que el personal policial solicitó los registros de las cámaras de videovigilancia del gobierno ubicadas en la plaza principal de la localidad, se les informó que las mismas no se encontraban operativas.

 

 

La falta de funcionamiento de estos dispositivos clave complica el avance de la investigación y deja al descubierto las fallas en los controles preventivos en los pueblos del interior.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo