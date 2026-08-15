Robaron una joyería de Quines: las cámaras de seguridad oficiales no funcionaban

La inseguridad en el interior de la provincia continúa sumando episodios que generan indignación y preocupación en la comunidad. Quines fue escenario de un destructivo hecho delictivo en el que delincuentes sustrajeron aproximadamente el 90% de la mercadería de la Joyería y Relojería El Zafiro, un histórico comercio con 17 años de trabajo y esfuerzo en la zona.

El hecho afectó profundamente a su propietario, un hombre mayor que dedicó casi dos décadas a atender a los vecinos del pueblo, invirtiendo su capital y sacrificio familiar.

Tras el robo, el local quedó prácticamente golpeado en su continuidad operativa, lo que motivó un desesperado pedido de solidaridad por parte de sus allegados.

El caso tomó tal relevancia que desde La Libertad Avanza Ayacucho, solicitaron la colaboración de toda la comunidad quinense para aportar cualquier dato a las autoridades o denunciar en caso de que intenten comercializar objetos de procedencia dudosa.

El suceso sumó un fuerte cuestionamiento a la infraestructura de seguridad pública: al momento en que el personal policial solicitó los registros de las cámaras de videovigilancia del gobierno ubicadas en la plaza principal de la localidad, se les informó que las mismas no se encontraban operativas.

La falta de funcionamiento de estos dispositivos clave complica el avance de la investigación y deja al descubierto las fallas en los controles preventivos en los pueblos del interior.