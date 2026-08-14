Terremoto y alerta de tsunami en Indonesia

Un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter sacudió las costas de la isla de Flores, en Indonesia, en la madrugada de este sábado, según informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) del país.

El epicentro se situó a 36 kilómetros al noreste de Mbay, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a una profundidad de 15 kilómetros, señaló la BMKG, que emitió una alerta de tsunami tras el sismo.

Según medios locales, fuertes temblores se sintieron en varias zonas, lo que provocó que numerosos residentes, presas del pánico, salieran rápidamente a las calles en busca de lugares seguros.

Hasta el momento no se han reportado víctimas. Indonesia se encuentra en el denominado "Cinturón de Fuego" del Pacífico y alberga más de 120 volcanes activos, lo que la convierte en uno de los países con mayor actividad volcánica del mundo.