"Desastre nacional" en Colombia: intensificaron el operativo de rescate de los atrapados

Al menos 72 personas murieron el lunes a causa de un fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, y el Gobierno declaró situación de “desastre nacional” a raíz del sismo que afectó varios departamentos del país.

Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Alberto De la Espriella anunció la declaración de “desastre” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

El terremoto dejó al menos 72 muertos en las cuatro regiones más afectadas. Según los últimos reportes, cuatro de esas muertes se registran en Chocó; 40 en Risaralda, una en Antioquia y 27 en el Valle del Cauca, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El sismo provocó evacuaciones incluso en Bogotá. Testigos informaron haber sentido el temblor en toda la capital y hasta la costa de Barranquilla, así como en el vecino Ecuador, al sur.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones, y medios locales difundieron imágenes de fachadas de edificios caídos.

Según el sitio RFI, que complementa la información internacional transmitida por la agencia Xinhua, el movimiento sísmico también se sintió en Ecuador y Panamá.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés) en X, tras el sismo de magnitud 7,4.

El más potente de la última década

El Servicio Geológico Colombiano confirmó este lunes que el sismo registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década.

“Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2”, indicó el director del SGC, Julio Fierro Morales.

Fierro Morales precisó que se registraron dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 “que se sintió recientemente”.

El sismo activó los protocolos de emergencia y evacuación en oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y complejos residenciales en distintas regiones del país, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones.