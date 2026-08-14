Madre e hijo quedaron presos y la familia cuestiona la acusación contra la mujer

La Justicia dictó 120 días de prisión preventiva para Abel Alberto Torres y su madre, Gladys Edith Galván Medero, en una causa que reúne cinco episodios ocurridos entre octubre de 2025 y agosto de este año y que tiene como hecho más grave el ataque con un arma blanca ocurrido el domingo pasado en la clínica CERHU.

Torres está acusado de haber apuñalado a un hombre que acompañaba a su expareja. Según expuso la Fiscalía, la víctima debió ser trasladada al Hospital Ramón Carrillo y permanecía internada en estado crítico, con asistencia respiratoria y varios órganos comprometidos.

La investigación, sin embargo, excede ese episodio. La Fiscalía reconstruyó una sucesión de incumplimientos de restricciones judiciales, amenazas, daños y agresiones en un contexto de violencia de género.

En ese escenario también quedó involucrada Galván Medero. Entre otros hechos, se le atribuye haber acompañado a su hijo pese a restricciones vigentes, intervenir en situaciones contra la expareja y colaborar en el intento de apoderarse de su teléfono durante el episodio de CERHU.

La familia cuestiona especialmente la situación de la mujer y anticipó que presentará audios, mensajes y videos ante la Justicia que evidencian que fue la expareja de Torres quien provocó los hechos aque se le endilgan a Galván Medero.



Un familiar de Torres habló sobre el caso y pidió preservar su identidad. A diferencia de la postura que mantiene respecto de la mujer, no buscó justificar lo ocurrido con el joven. "Todas las denuncias de antes son falsas. Era la expareja de Torres la que amenazaba a Gladys", mencionó.

“Él tendrá que asumir esa responsabilidad porque obviamente estuvo mal lo que hizo”, expresó.

También fue contundente al señalar: “Yo no justifico ni quiero defenderlo, que se encargue la ley con eso. Pero con respecto a lo que le está pasando con Gladys, hay muchas mentiras”. Es que insistió con que las denuncias radicadas por la ex de Torres son falsas. Además agrego que actualmente la familia del joven está bajo amenaza por parte de familiares del joven que resultó herido.

La fuente describió el vínculo entre Torres y su expareja como una “relación muy tóxica”, con situaciones conflictivas de ambas partes. Aseguró que cuentan con conversaciones y registros que pretenden aportar a la defensa para reconstruir ese contexto.

Esos elementos deberán ser incorporados y evaluados dentro del expediente y, por el momento, constituyen la versión de la familia.

También negó que Galván Medero conociera previamente que su hijo llevaría un elemento cortopunzante a la clínica. Al relatar esa parte, aclaró que ella no estuvo presente durante el ataque y que conoce lo sucedido por lo que posteriormente le contó su madre.

La Fiscalía, por su parte, pidió que ambos permanezcan detenidos al considerar que existen riesgos de fuga y entorpecimiento y que las medidas menos gravosas resultan insuficientes, especialmente por los anteriores incumplimientos de restricciones judiciales.

La jueza Luciana Banó hizo lugar al planteo y dispuso que madre e hijo sean alojados en el Servicio Penitenciario Provincial durante los próximos cuatro meses.

Mientras Torres deberá enfrentar una imputación que incluye homicidio en grado de tentativa, la discusión planteada por su familia apunta ahora a determinar cuál fue concretamente la participación de Galván Medero.

“Queremos que la Justicia investigue, avance y que los responsables paguen y los que no tienen nada que ver, no tengan nada que ver”, resumió.