Una mujer de 62 años hizo historia: fue mamá primeriza

Mabel, una mujer de 62 años y oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás, se convirtió en la madre primeriza más longeva del país tras haber realizado un tratamiento de fertilización con óvulos donados, que se llevó a cabo en Rosario.

Gracias a ese proceso en las últimas horas nació David en el Hospital San Felipe, a través de un parto por cesárea, con un peso de 2,7 kilogramos, según confirmaron los médicos que la asistieron.

"Siempre quise ser madre, pese a la menopausia pasé años orando, pidiéndole a Dios que me dé un hijo, y al fin llegó... Fue una experiencia maravillosa", dijo la mujer, visiblemente emocionada tras el nacimiento de su primer hijo.

En ese sentido, Mabel confió que "siempre tuve el deseo. No me di por vencida. Soy una mujer de mucha fe. Oraba, ponía mi mejor energía y sentía en mi corazón que iba a ser madre. Hasta que un día tomé la decisión y pedí turno en un instituto en Rosario con el doctor (Matías) Colabianchi". Además, remarcó que quedó embarazada al cabo del primer intento, aunque no especificó si hubo un donante de esperma.

Asimismo, y en declaraciones al diario Norte, Mabel señaló que "estoy perfecta, me siento muy bien, es un bebé hermoso y está bien, al fin pude cumplir con mi sueño".

Debido a su edad, la flamante madre debió recurrir a óvulos donados, y de esta manera se convirtió en la mujer de mayor edad en dar a luz en la Argentina, mientras que el récord a nivel mundial sigue siendo de la española María del Carmen Bousada, quien tuvo mellizos a los 66 años, en 2009, aunque falleció tres años más tarde, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Estoy muy agradecida con el doctor Colabianchi. También con la doctora (Romina) Ruffini fue excelente conmigo. Soy saludable; tengo un útero muy saludable y eso me ayudó mucho; si no hubiera sido imposible", aseguró.

La palabra del médico

Matías Colabianchi, el médico de Rosario a cargo del tratamiento in vitro, explicó que: "Siempre en reproducción asistida humana, cuanto menor sea la edad de la mujer, mayor probabilidad de quedar embarazada. Hay que dejar en claro que una mujer, por más que ya esté en menopausia, no implica que no pueda tener un embarazo".

Ante las dudas generadas en torno al tratamiento y la edad de la nicoleña, el médico aclaró en declaraciones al mismo diario que en su instituto "no se utilizan óvulos de una mujer de la edad de Mabel, porque eso sería 99,9 por ciento imposible para formar un embrión de calidad".

"Todo muy simple", aseveró el médico, y añadió que "todos los análisis habían dado muy buenos resultados; no hubo casi ningún impedimento".

A su vez, hizo hincapié en los procedimientos previos a la preparación del endometrio, ya que las modernas técnicas empleadas en su centro médico de Rosario de terapias regenerativas habrían favorecido notablemente su embarazo.