La inflación volvió a superar el 2% en julio y acumula 33,8% en un año

La inflación volvió a acelerarse en julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% durante el mes y acumuló un incremento del 33,8% en los últimos doce meses, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato significó un freno para la tendencia descendente que había mostrado el indicador durante los meses anteriores. En junio, la inflación había sido del 1,9%, por lo que julio marcó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales.

El resultado también confirmó las previsiones que anticipaban que el índice volvería a ubicarse por encima del 2% mensual.

Con el incremento de julio, la inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%.

El nuevo dato aparece en un momento en el que el Gobierno nacional apuesta a consolidar el proceso de desinflación como uno de los principales resultados de su programa económico. Sin embargo, el registro de julio interrumpió, al menos durante el último mes, la trayectoria descendente del IPC.

La evolución de los precios durante agosto será ahora uno de los indicadores centrales para determinar si el 2,1% de julio representó una variación puntual o el comienzo de una nueva resistencia de la inflación para perforar de manera sostenida el piso del 2% mensual.