  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Jueves 13 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Jueves 13 de Agosto de 2026

EN VIVO

Economía

La inflación volvió a superar el 2% en julio y acumula 33,8% en un año

El IPC avanzó 2,1% durante julio, por encima del registro de junio. En los primeros siete meses de 2026, los precios ya aumentaron 19,3%.

Por redacción
| Hace 1 hora

La inflación volvió a acelerarse en julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% durante el mes y acumuló un incremento del 33,8% en los últimos doce meses, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

 

El dato significó un freno para la tendencia descendente que había mostrado el indicador durante los meses anteriores. En junio, la inflación había sido del 1,9%, por lo que julio marcó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales.

 

El resultado también confirmó las previsiones que anticipaban que el índice volvería a ubicarse por encima del 2% mensual.

 

Con el incremento de julio, la inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%.

 

El nuevo dato aparece en un momento en el que el Gobierno nacional apuesta a consolidar el proceso de desinflación como uno de los principales resultados de su programa económico. Sin embargo, el registro de julio interrumpió, al menos durante el último mes, la trayectoria descendente del IPC.

 

La evolución de los precios durante agosto será ahora uno de los indicadores centrales para determinar si el 2,1% de julio representó una variación puntual o el comienzo de una nueva resistencia de la inflación para perforar de manera sostenida el piso del 2% mensual.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo