Educación: la mitad de los alumnos llega a sexto grado con aprendizajes satisfactorios

En Argentina, según un informe de la ONG Argentinos por la Educación, el 94% de los estudiantes que ingresan a primer grado de la escuela primaria “llegan a sexto a tiempo, sin repetir ni abandonar”, pero solo el 50% de los estudiantes lo hace “con conocimientos al menos satisfactorios de Lengua y Matemática”.

Los datos corresponden al informe realizado por Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal. En él se indica que las principales dificultades se concentran en Matemática y que existen fuertes brechas entre provincias.

El informe explica que el Índice de Resultados Escolares (IRE) combina dos elementos: cuántos chicos completan la primaria en el tiempo previsto, sin repetir ni abandonar, y cuántos alcanzan niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática. Esta edición midió a la cohorte que empezó primer grado en 2020 y llegó a sexto en 2025, con datos del Relevamiento Anual y de las pruebas Aprender.

En la cohorte 2020-2025, 94 de cada 100 estudiantes que ingresaron a primer grado llegaron a sexto sin repetir ni abandonar. La cifra se mantuvo estable respecto de la cohorte anterior y confirma una tendencia creciente frente a la cohorte 2011-2016. En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy prácticamente todos los alumnos llegaron a tiempo; mientras que en Corrientes, Misiones y Entre Ríos la proporción no alcanzó el 90%.

Entre los estudiantes que llegan a sexto grado sin sobreedad, el 54% alcanza a nivel país un desempeño al menos satisfactorio en Lengua y Matemática de manera simultánea. Los valores más altos se encuentran en CABA (73%), Córdoba (62%) y Buenos Aires (55%); mientras que los más bajos se observan en Chaco (36%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (43%). En todos los casos, la principal dificultad se concentra en Matemática.

Al combinar trayectoria y aprendizajes, 50 de cada 100 alumnos que empezaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en tiempo y forma. La serie pasó de 46 en la cohorte 2011-2016 a 49 en 2013-2018 y 50 en 2016-2021; bajó a 45 en 2018-2023 por la caída del componente de aprendizajes, y volvió a ubicarse en 50 en la cohorte 2020-2025.

Asimismo, el índice presenta una fuerte correlación con el nivel socioeconómico promedio de los alumnos. Las tres jurisdicciones con mayor IRE son CABA (67%), Córdoba (61%) y La Pampa (54%); en el otro extremo se ubican Chaco (33%), Santiago del Estero (38%) y Misiones (39%). Mendoza, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos quedan en torno o debajo de la media nacional, mientras que Formosa y Jujuy, con niveles socioeconómicos más bajos, se ubican ligeramente por encima.

Por otro lado, todas las provincias mostraron mejoras respecto de la cohorte anterior, incrementando la cantidad de estudiantes que llegan al final de la primaria en tiempo y forma. Los mayores incrementos se dieron en San Juan, Catamarca y La Rioja, con 10 puntos en cada caso, aunque siguen por debajo del promedio nacional.

Finalmente, en 12 jurisdicciones se registró el valor más alto de toda la serie, superando a las cohortes anteriores, mientras que en las restantes representa una recuperación hasta niveles similares a los ya registrados.

Agencia Noticias Argentinas.