UDA advierte que el bono es insuficiente y exige una recomposición salarial real

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) Seccional San Luis expresó su profunda preocupación tras la decisión del Ejecutivo provincial de otorgar un bono a los empleados públicos. Para la organización gremial, esta medida representa un paliativo insuficiente que no coincide con los reclamos formales presentados previamente al Gobernador.



Desde el sindicato señalaron que el pedido central es una "verdadera recomposición salarial" que permita a los trabajadores de la educación hacer frente a la inflación, el aumento de tarifas y los alquileres. Según el comunicado difundido en el archivo 1778625205350.jpg, la situación económica familiar de los docentes atraviesa un deterioro constante que requiere mecanismos de alivio urgentes y acordes a la grave realidad social actual.



Críticas a las medidas transitorias



UDA remarcó que un bono extraordinario no soluciona el problema de fondo, ya que no impacta en el salario básico ni mejora la carrera docente. "Los docentes necesitan políticas salariales serias y sostenidas, no medidas transitorias que solo intentan paliar momentáneamente una crisis cada vez más profunda", sentenciaron desde la seccional.



Finalmente, el gremio reafirmó su compromiso de continuar defendiendo la dignidad de los educadores puntanos. En este sentido, exigieron respuestas concretas que garanticen estabilidad económica a futuro, sosteniendo que la docencia de la provincia necesita soluciones que vayan más allá de un pago por única vez.

