Alberto Rodríguez Saá en la Mixta: repasó los convulsionados años 60 desde sus aulas

Alberto Rodríguez Saá regresó este jueves a la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, la histórica “Mixta”, para participar del ciclo de conversatorios organizado por los 150 años de la institución. Frente a la comunidad educativa, el exgobernador protagonizó una exposición en la que combinó historia, política, arte, música y recuerdos personales para reconstruir una de las décadas más convulsionadas del siglo XX.

La actividad, denominada “Convulsiones de la Década del 60 y la Escuela”, formó parte del ciclo “Historia, Educación y Democracia en los 150 Años de la Mixta”, que comenzó el martes y concluirá este viernes con el encuentro “Recuerdos de la Mixta”.

Durante más de una hora, Rodríguez Saá propuso mirar aquellos años desde distintos planos. Trazó paralelos entre los acontecimientos que sacudían al mundo, las transformaciones políticas y sociales que atravesaba la Argentina y lo que ocurría simultáneamente en San Luis.

Ese contexto, planteó durante su exposición, también ingresaba a las aulas y pasillos de la Escuela Normal. La Mixta no permanecía aislada de una época marcada por fuertes cambios políticos, sociales y culturales, sino que formaba parte de ese escenario y era atravesada por los debates y tensiones de aquellos años.

Rodríguez Saá dejó en claro desde qué lugar construiría su relato. Se definió como peronista y advirtió sobre la subjetividad de su mirada antes de avanzar en un recorrido que excedió ampliamente la política partidaria.

La exposición fue y volvió entre acontecimientos históricos, expresiones artísticas, canciones, movimientos culturales y episodios políticos que marcaron los años 60. A ese repaso le agregó anécdotas y recuerdos, con la experiencia personal como uno de los hilos conductores para explicar cómo los grandes procesos históricos también se reflejaban en la vida cotidiana de San Luis y de la escuela.

Así, el conversatorio terminó funcionando como algo más que una reconstrucción cronológica de una década. Fue una mirada sobre la Mixta como testigo y protagonista de su tiempo, con la historia mundial, nacional y provincial como telón de fondo de generaciones que atravesaron sus aulas.

La presencia del exgobernador se produjo en medio de las actividades con las que la Escuela Normal Juan Pascual Pringles celebra sus 150 años de historia, una conmemoración que busca recuperar la memoria de una institución estrechamente ligada a la educación y a la vida pública de San Luis.

El ciclo continuará este viernes con “Recuerdos de la Mixta”, el último de los tres conversatorios previstos para celebrar el siglo y medio de la histórica escuela.