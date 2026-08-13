La oposición reclama datos hidrológicos ante el avance de factibilidades para loteos

En el marco del debate por el Plan de Ordenamiento Territorial que atraviesa a la Villa de Merlo, la oposición legislativa elevó una fuerte advertencia sobre la gestión de los recursos hídricos en la localidad.

A través de un proyecto de resolución impulsado por la concejala Lucía Miranda (Frente Justicialista) y acompañado por Daniel Orué (Socialismo Merlino) y Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones), el Concejo Deliberante exige que el Departamento Ejecutivo Municipal transparente los parámetros técnicos que sustentan la administración del agua frente al crecimiento urbano proyectado.

La controversia surge tras la decisión del gobierno local de modificar la calificación de la crisis hídrica, pasándola de un estado de "Emergencia" a uno de "Pre-Emergencia". De acuerdo con lo señalado por los ediles, dicha recategorización se concretó sin la publicación previa de las mediciones del caudal de las cuencas ni de los estudios hidrológicos estacionales correspondientes.

La preocupación del cuerpo normativo se acentúa al constatar la realidad operativa de reservorios clave como el Azud de Piedra Blanca, que aún exhibe dificultades para recuperar y completar sus niveles óptimos de llenado.

A pesar de la escasez persistente del recurso, las autoridades municipales impulsan activamente el avance de las solicitudes de factibilidad hídrica para 13 nuevos desarrollos urbanísticos. Esta situación genera un marcado contrapunto con la visión del propio Ejecutivo Municipal, cuyas proyecciones demográficas contemplan un modelo de desarrollo que podría llegar a triplicar la población actual de la villa turística.

La concejala Miranda remarcó la incoherencia institucional de proyectar una expansión poblacional acelerada sin contar con diagnósticos rigurosos sobre la capacidad real de sustentación que tienen las fuentes de agua de la región.

Asimismo, la edila planteó el interrogante de si la comunidad merlina está en condiciones y desea sostener un ritmo de crecimiento ilimitado en un escenario caracterizado por la incertidumbre hídrica y la falta de controles claros.

El requerimiento legislativo, amparado en la Ordenanza N.° VI-1146-C.D.-2024 de Gestión, Administración y Uso del Agua Potable, instruye a la Dirección Municipal de Gestión del Agua a elevar las copias de los actos administrativos correspondientes, las planillas de los caudales medidos y el detalle sobre el estado de tramitación e impacto ambiental de los desarrollos inmobiliarios en cuestión.

Del mismo modo, el pedido busca esclarecer cuáles son los criterios técnicos de excepción aplicados para requerir la factibilidad en estas urbanizaciones y conocer el plan de contingencia diseñado para asegurar la distribución equitativa de agua potable en todos los barrios de la localidad.

Finalmente, los bloques del Frente Justicialista, Socialismo Merlino y Colectivo Comechingones reafirmaron que la iniciativa procura resguardar un recurso estratégico para el futuro del municipio.

Los ediles remarcaron que el diseño final del Plan de Ordenamiento Territorial debe basarse inexcusablemente en certezas técnicas, transparencia pública y en el modelo de ciudad que elija la propia comunidad de Merlo.