Una cumbia le pone voz al reclamo del barrio El Pantanillo por obras inconclusas

En el barrio El Pantanillo, ubicado en Villa de Merlo, las necesidades cotidianas y las promesas incumplidas se transformaron en ritmo y poesía urbana. Cansados de la falta de respuestas institucionales a sus históricos reclamos, los vecinos decidieron unirse y componer una cumbia que refleja de manera cruda la realidad en la que conviven unas 60 familias del sector.

A través de sus estrofas, la producción musical denuncia las graves carencias estructurales que condicionan la vida diaria del vecindario. Las familias del lugar continúan esperando la concreción de las promocionadas "Obras de Integración Socio Urbana".

Aunque un cartel en la entrada del barrio promete la llegada de agua, luz, gas y pavimentación, la realidad cotidiana se contrapone con conexiones eléctricas precarias, cables caídos por el suelo y calles de tierra que quedan anegadas ante cada lluvia.

"Llegamos al barrio asegurando el pagaré... Los cables por el suelo. Bajan los billetes pa hacer la gran obra pero las mangueras pintadas. Vivir de esta manera. Normal y si llueve mi loco no juegan con la gente y los niños. Pero sobra corazón", expresa la letra de la canción.

A pesar de contar con certificados del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los habitantes remarcan que los trámites y expedientes no han alcanzado para garantizar un hábitat digno.

Ante el desgaste de no ser escuchados por las vías tradicionales, la comunidad encontró en la música un canal directo para visibilizar su situación.

Transformada en un verdadero himno barrial, la cumbia busca trascender las fronteras de El Pantanillo y hacer sonar con fuerza un mensaje directo hacia la política y las autoridades: el barrio necesita respuestas urgentes y no quiere seguir en el olvido.