"Vivimos a garrafa y leña", el reclamo de 150 familias que sufren el frío

La falta de servicios básicos en zonas de climas extremos vulnera la salud y la economía familiar. Basados en esa realidad, un grupo de vecinos de El Volcán presentaron un reclamo formal en Terrazas del Portezuelo.

Más de 150 hogares afectados de los barrios Los Puquios, La Delfina y El Talita se cuentan entre los afectados. Todos los asentamientos están ubicados sobre la Ruta 20, cerca del empalme con la Ruta 9. El pedido es concreto: el tendido de extensión de red de cinco kilómetros para que llegue el gas natural.

Los referentes del reclamo son Darío Torres y Emilio Marziali, quienes juntaron firmas y documentación para que el Estado los escuche ante una realidad que sufren todos los días, como el frío. En la zona, las mínimas llegan hasta 15 grados bajo, temperaturas equiparables a las de La Carolina. En esas condiciones, calefaccionarse solo con garrafa y leña se vuelve imposible.

El impacto económico es tremendo. El uso continuo de garrafas y leña representa un gasto que las familias no pueden sostener mes a mes. Y el impacto en la salud es aún peor. Hay reiterados casos de enfermedades respiratorias en niños con discapacidad y adultos mayores que viven en esas casas sin calefacción adecuada.

Mientras el Ejecutivo provincial se toma su tiempo para responder, los vecinos continúan reuniendo historias clínicas para respaldar el expediente y demostrar que no es solo un pedido de confort, es un tema de salud pública.