Denuncian a Miguel Postiguillo por amenazar de muerte a periodistas

Una grave acusación sacude a Santa Rosa del Conlara. El intendente, Miguel Moisés Postiguillo, fue denunciado penalmente ante la Justicia tras haber amenazado de muerte a periodistas locales para frenar los cuestionamientos hacia su gestión.

Según la denuncia a la que tuvo acceso El Diario de la República (causa iniciada en la Unidad de Abordaje Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial), los hechos ocurrieron este viernes 7 de agosto, entre las 10:00 y las 10:20 horas, sobre la calle Urquiza, frente a la Cooperativa Telefónica de Santa Rosa.

De acuerdo con el testimonio presentado ante las autoridades judiciales por Ricardo Alejandro Caliva Godoy y Diego Oscar Rondán, el jefe comunal descendió de su camioneta y abordó de manera amedrentadora a Caliva. En la presentación formal consta que el funcionario les exigió cesar de emitir opiniones e informes sobre la municipalidad, manifestando explícitamente que "regresaría con un arma de fuego para matarlos o dejarlos lisiados de por vida".

Ante la gravedad del episodio y por el temor fundado sobre su integridad física y la de sus familias, los denunciantes solicitaron el inicio de actuaciones e investigación correspondiente, además de requerir el relevamiento de las cámaras de seguridad del Centro Educativo N° 17 y de la Cooperativa Telefónica para constatar lo ocurrido.

"No nos hemos metido con la vida privada de nadie"

Tras radicar la denuncia, las víctimas hicieron público su testimonio a través de las redes sociales para visibilizar la situación y alertar sobre el avance contra la libertad de prensa en la localidad.

"Hoy fui interceptado por el intendente. Me interceptó y nos amenazó a mí y a Diego de muerte, que si seguimos hablando de la Municipalidad nos va a matar. No sabe si nos va a matar o nos va a dejar lisiados para siempre. Queda en evidencia el autoritarismo en Santa Rosa del Conlara, que te impide decir las cosas", expresó con preocupación Alejandro Caliva a través de un video.

Asimismo, remarco que sus labores informativas siempre se mantuvieron dentro del marco profesional: "No nos hemos metido con la vida privada de nadie. Tanto Diego, que tiene temor de que le pueda pasar algo a las chicas, como yo o mis familiares, hacemos esto para que vean que estamos en democracia y que hay libertad de prensa. Nunca se le faltó el respeto a la persona, se ha hablado de las cosas que están haciendo mal en la Municipalidad. Dieciséis años en el poder no hace que hagan lo que quieran. El intendente es muy temperamental, muy impulsivo".

Por su parte, Diego Rondán respaldó lo acontecido y enfatizó la responsabilidad institucional del mandatario: "Hablamos de las gestiones y cómo se manejan. Se creen intocables. Ya está asentada la denuncia penal; si nos pasa algo a nosotros o a algún pariente, lo irán a investigar a él. Que dejemos de hablar de la Municipalidad nos dijo, así fue y así está asentada la denuncia. Es una falta de todo... se creen intocables y un intendente que haga esa acción es mediocre y hay que tener cuidado. Hay cámaras donde fue abordado Alejandro, están todas las pruebas".