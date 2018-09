¿La UCR puntana se abre de Cambiemos?

Cada vez que habla el intendente de Santa Rosa del Conlara Miguel Postiguillo levanta polvareda. Esta vez puso en tela de juicio si el radicalismo puntano debe seguir siendo parte de Cambiemos. “Desde hace tiempo vengo planteando con mucha fuerza y soledad en el Comité Ejecutivo del partido que nos debemos un fuerte debate interno sobre nuestra permanencia en Cambiemos o no”, disparó en una de las tantas radios puntanas en las que hizo declaraciones esta semana. “Creo que como estaba el país era necesario que el partido conformara la alianza, ahora uno tiene que estar con quien quiera estar con uno. Porque cuando todos los días en la práctica y en las políticas no sos considerado, sos ninguneado y hasta despreciado, en algún momento tenemos que decir la diplomacia está muy bonita, pero vamos a esperar a que estemos de pie, no nos tenemos que ir en este momento de debilidad”, dijo para justificar el planteo que abre un gran signo de pregunta.



En otra emisora, el actual vicepresidente del centenario partido a nivel provincial aseguró que no cambió en nada lo que piensa sobre Mauricio Macri. “Desde hace tres años que creo que solo se sostiene en el poder por el radicalismo”, expresó y direccionó sus críticas a la conducción nacional de su fuerza política por el papel que hoy cumple dentro de la alianza. “El Comité Ejecutivo Nacional, primero con Corral y luego con Cornejo, no han hecho respetar a la UCR como se debe”, arremetió.



Postiguillo tampoco anduvo con rodeos para mostrar su decepción con la forma con que Cambiemos dirige el país. “Creí que nos iba a ir mucho mejor, pero me equivoqué”, se sinceró. Dijo que hay que asumir que se cometieron errores, consideró que muchos de ellos fueron “no forzados”, y cuestionó las últimas medidas económicas. “No se puede fijar una retención al campo en pesos cuando tenemos un país con una larga lista devaluadora. El campo que está bien debe ser el diez por ciento de la Nación argentina. Obliguemos al que exporta a que liquide divisas en el país. Si no de dónde vamos a obtener los dólares”, fustigó y también pidió que se licúe el meteórico aumento de los combustibles. Con sus palabras marcó el camino a sus correligionarios para que acompañen, pero “críticamente” la marcha del gobierno central. Si bien su nombre suena como candidato a presidente doméstico de la UCR por una de las ramas opuestas al oficialismo, él públicamente dice que no tiene aspiraciones de luchar por ese cargo en este momento.



Uno de los pocos intendentes radicales de la provincia fue de lo más buscados por las radios a raíz de un audio suyo que se viralizó en el que dejaba al desnudo su enojo por la excesiva burocracia de Nación para aprobar un aporte de cien mil pesos que iba a ser destinado a equipar un salón que construyen en la localidad. “En nombre de Santa Rosa le agradezco la nada que nos ayudan”, ironizó en el mensaje de WhatsApp que envió a la coordinadora local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ingrid Blumencweig.