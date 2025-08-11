Walter Ceballos: "No nos hicimos radicales para especular electoralmente"

Walter Ceballos planteó que el espíritu del Radicalismo no es abstenerse en la comodidad, sino luchar por los principios. Foto: Info Defensa.

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la UCR puntana, resolvió que no presentarán candidatos a diputado nacional en las elecciones del 26 de octubre. En ese sentido, el dirigente Walter Ceballos manifestó su rechazo en un fuerte comunicado que difundió en sus redes sociales.



Recordó que la Convención Provincial había habilitado al CEP a entablar diálogos con otros partidos para conformar un frente electoral que coincidiera con los principios centrales del radicalismo (democracia liberal y republicana, defensa de las libertades cívicas y del federalismo). Y cuestionó que luego de esos diálogos, el CEP optó por no conformar ninguna alianza.

El comunicado



El título del comunicado en sí, ya es una muestra de la postura de Ceballos: "En política, la abstención especulativa es deshonrosa". El texto indica que el Comité Ejecutivo puede proponer su estrategia, pero la definición es de la Convención. En este caso, el CEP propuso la abstención con libertad de acción para que los afiliados fueran candidatos en cualquier fuerza política, de modo que más que una más que una política electoral es un "aquelarre" para facilitar que los "afiliados travestidos partidariamente" pudieran ser candidatos en fuerzas enfrentadas con los principios del Radicalismo, como por ejemplo LLA.



Ceballos mencionó que mantener esa postura en un marco de plena vigencia de los derechos electorales es "desentenderse de participar en la lucha política sobre el futuro de los sanluiseños", y de los radicales puntanos.



En este sentido, subrayó que nada tiene que ver esa actitud de "genuflexa comodidad de abstención de conveniencia" con la abstención "revolucionaria" que los padres fundadores del Radicalismo llevaron adelante en la lucha por el sufragio universal.



"No nos hicimos radicales para especular electoralmente, sino para defender los valores y principios que nos identifican, y construir alternativas políticas a los populismos, sean con rodaje de izquierda o de derecha", aseveró.

A quién apoyará Ceballos



El dirigente dejó en claro que dará su apoyo a la propuesta nacional que han formulado los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy, y Santa Cruz. Considera que será el ámbito de la concurrencia de ideas de quienes se identifican con el diálogo tolerante para encontrar consensos que permitan "salir de la decadencia", y especialmente la concreción en 2027 de un nuevo proyecto nacional, alejado de los extremos, que respete la igualdad de oportunidades con sentido federal.



"En las próximas elecciones acompañaré a las fuerzas políticas que se comprometan con estas ideas liminares que coinciden con la decisión de la Convención Provincial de mi partido, como máximo órgano encargado de definir el rumbo programático y electoral de la UCR-San Luis", dijo.



Para cerrar el comunicado, citó un textual del presidente Raúl Alfonsín, alusivo a un discurso que brindó en el Sindicato de Luz y Fuerza en Mar del Plata en el año 1995: "No nos preocupa sacar el 10% de los votos sino decir lo que pensamos y asegurar nuestros principios. No somos seguidores de encuestas, sabemos que tenemos que hacer docencia con nuestras ideas".

