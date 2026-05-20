Miguel Postiguillo: doble vara entre el discurso nacional y el ajuste en salud mental

La política suele ofrecer muestras de amnesia selectiva, pero lo ocurrido en Santa Rosa del Conlara cruzó una frontera delicada. El intendente Miguel Postiguillo se posicionó recientemente en el centro de la escena provincial al cuestionar con dureza a los diputados nacionales Carlos Almena y Mónica Becerra por su postura ante la quita de los subsidios de la "Zona Fría". Postiguillo llegó a lanzarles una sutil advertencia pública -en un intento por despegarse de lo que su propio espacio apoyó en los últimos años- asegurando que "después van a tener que caminar las mismas calles del pueblo".



Sin embargo, la vara ética con la que mide afuera parece desaparecer cuando se trata de evaluar sus propias decisiones puertas adentro. Mientras en la tribuna provincial se muestra como el defensor de los intereses populares, en su propio territorio el intendente aplicó una severa "motosierra" sobre un área de extrema sensibilidad y urgencia social: la prevención del suicidio.



Puertas adentro, recorte total



A través de un tratamiento exprés en el Concejo Deliberante —aprobado por una ajustada votación de 3 a 2 gracias al voto de desempate de la presidenta del cuerpo, Nelly Sánchez—, la gestión municipal derogó la Ordenanza 0341, una normativa de avanzada que había sido sancionada en octubre de 2025 para adherir a las leyes nacional y provincial en la materia.



La antigua normativa no era meramente declarativa; establecía obligaciones concretas. El municipio estaba obligado a actuar como actor principal en la problemática, lo que implicaba coordinar acciones con organismos de la sociedad civil, capacitar al personal municipal, invitar a docentes y referentes comunitarios a formarse, lanzar campañas de difusión obligatorias y autorizar adecuaciones presupuestarias específicas.



La nueva ordenanza, impulsada bajo la justificación oficial de que la anterior avanzaba sobre competencias provinciales, desmanteló por completo esa red de contención local. En el nuevo texto se eliminó cualquier mención a la sociedad civil, se borraron las capacitaciones municipales y ya no se convoca a los actores de la comunidad.



Las campañas de difusión pasaron de ser una obligación a un "permiso opcional", y toda acción quedó supeditada a un tibio enunciado: "conforme a los recursos disponibles". En la práctica, el municipio se corrió del centro de la escena para pasar a ser un actor secundario que solo colaborará "si puede".



Impulsivo en redes



Ante la creciente indignación y el reclamo de los vecinos, la respuesta de Postiguillo en las redes sociales no tardó en llegar, aunque lejos de traer calma, encendió más la polémica. Fiel a un estilo que los ciudadanos criticaron con dureza, el intendente —escribiendo en mayúsculas— ensayó un manual de excusas para desligarse de sus responsabilidades institucionales concurrentes en salud y asistencia social.



"Destinar recursos municipales en áreas que no nos son propias, sería mal administrar recursos escasos e incluso, no cumplir obligaciones indelegables (pagar sueldos, cuidar las calles, mantener alumbrado)", lanzó de forma tajante, reduciendo la función municipal a las tareas de una mera cuadrilla de mantenimiento de luminarias y asfalto.



En el mismo descargo, tildó de "demagogos" a quienes exigen sostener las políticas de salud mental y cerró de forma absolutista: "Cuando tengan el mandato del pueblo (si lo eligen) hagan lo que les parece".



El enojo de la gente



La contradicción es flagrante. El mismo intendente que usa al "pueblo" como escudo para retar a legisladores nacionales , utiliza ese mismo concepto como un cheque en blanco local para gobernar sin escuchar.



"Retroceder no es administrar, es abandonar. Prevenir el suicidio es salvar vidas; la prevención no puede quedar a merced de la voluntad de quienes quieren gobernar", sostienen hoy los vecinos de Santa Rosa del Conlara, profundamente afectados por una decisión política e ideológica que achica el rol del Estado en el momento en que más se lo necesita.

