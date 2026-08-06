Tras el reclamo de un diputado, el Gobierno aclaró que no hay límite de pasajes con CUD

Las personas con CUD estaban a la deriva de los caprichos e impericias de turno. Imagen ilustrativa. Foto: Mirador Provincial.

A partir del firme reclamo y el pedido de informes impulsado en la Legislatura Provincial por el diputado del Justicialismo Walter Pollo, el Gobierno provincial salió a aclarar públicamente la vigencia de los derechos de transporte para las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), garantizando el cumplimiento de la normativa.

La intervención del legislador surgió tras recibir alertas de usuarios en la terminal de Villa de Merlo sobre restricciones irregulares aplicadas por empresas interurbanas como Panaholma y Blanca Paloma.

En dichas boleterías se argumentaba que solo se permitían dos pasajes con CUD por recorrido o que el beneficio no regía los fines de semana. Ante esta situación, Pollo se apersonó en el lugar, formalizó un pedido de informes parlamentario y solicitó audiencias con las autoridades para frenar los abusos.

Tras la repercusión de las denuncias e iniciativas impulsadas desde el bloque justicialista, la Directora de Transporte y Fiscalización de la Provincia, Rocío Leyes, se vio obligada a salir públicamente a fijar postura y desmentir cualquier tipo de restricción.

La funcionaria ratificó que la legislación provincial y nacional adscripta no establece un cupo máximo de pasajeros con CUD por unidad, explicando que la exigencia de contar con al menos dos asientos señalizados no limita que más usuarios beneficiarios puedan abordar el colectivo.

Asimismo, la Secretaría de Transporte confirmó que se emitieron intimaciones a las empresas concesionarias para que respeten el traslado gratuito y capacitaron a los inspectores para intervenir en estos casos, habilitando la línea 266-4758804 y el Observatorio de Transporte para recibir denuncias.

Gracias a la rápida visibilización y accionar del diputado del PJ, se logró reestablecer las garantías para que el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad no quede sujeto a interpretaciones arbitrarias.