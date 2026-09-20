Juventud empató, clasificó y espera rival

Con el quinto que ocupó en la Zona B de la reválida (sumó 14 puntos), Juventud Unida Universitario de San Luis además de zafar del descenso, consiguió clasificar a la siguiente instancia del torneo Federal “A” de AFA.

El trámite del partido con el “Santo” mendocino fue flojo, pero en el primer tiempo el elenco puntano se mostró un poco más superior.

En el complemento decayó y el entrenador puntano tuvo que efectuar varias modificaciones, pero no consiguió llegar al gol que le hubiese permitido haber terminado un poco más arriba. No pudo ser.

No obstante, el empate fue muy festejado en el vestuario del “Juve”, La alegría fue doble por haber logrado la permanencia en la categoría y porque sigue con la ilusión, lejana, de seguir peleando por el ascenso a la división superior.

La evaluación que hizo el entrenador Mauricio Magistretti fue con saldo positivo: “Hace un mes cuando llegué el panorama era sombrío y con mucha angustia. Luego, tras haber logrado la permanencia, la matemática nos llevó a soñar y el equipo lo logró”, puntualizó.

Costa Brava finalizó al tope de la Zona “B” con 16 puntos. Lo escoltó San Martín de Mendoza con igual puntuación. Tercero quedó Fadep de Mendoza con 15, cuarto Deportivo Rincón también con 15 y quinto Juventud, con 14 puntos.

Ya perdió la categoría Santamarina de Tandil y el otro descenso se definirá entre Circulo Deportivo y Sol de Mayo.