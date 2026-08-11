Expuestos Digitales: jóvenes investigan el impacto de la sobreexposición en redes

La construcción de la subjetividad en la era de la hiperconectividad dejó de ser un debate meramente académico para convertirse en objeto de indagación en las aulas puntanas. Alumnos de quinto año de la Escuela Nº 288 Antonio Esteban Agüero, ubicada en Villa de Merlo, lograron el pase a la instancia provincial de la Feria de Ciencias con un trabajo que interpela de manera directa los hábitos digitales contemporáneos. La cita decisiva será el próximo miércoles 19 de agosto en la ciudad de San Luis.

La investigación, titulada “Expuestos Digitales: la nueva identidad”, surgió del trabajo articulado entre las asignaturas Política y Ciudadanía y Formación para la Vida y el Trabajo. El eje central de la propuesta radica en un contrapunto histórico y reflexivo: contrasta aquellas épocas en las que la identidad resultaba vulnerada o arrebatada de forma externa con un presente donde las personas ceden de manera voluntaria, cotidiana y consciente gran parte de su intimidad a través de las plataformas digitales.

El grupo concretó un trayecto muy importante que deja huellas en la educación. Foto: gentileza.

A través de encuestas, marcos teóricos y análisis de campo, los estudiantes examinaron la soltura con la que se publican fotografías, ubicaciones, preferencias de consumo, vínculos afectivos y pasajes de la rutina diaria. La muestra pone en relieve la dificultad generalizada para dimensionar las huellas permanentes y los riesgos que representa ese rastro virtual, al tiempo que cuestiona el grado de alienación frente a las pantallas en detrimento de la experiencia física y presencial.

Tras superar con éxito las evaluaciones en las etapas escolar y regional, la delegación merlina prepara su presentación ante la comunidad educativa provincial. Más allá de la competencia académica, la delegación busca instalar una interrogante ética y social que atraviesa a todas las generaciones: hasta qué punto la sobreexposición en la red condiciona la autonomía y la privacidad en el mundo tangible.