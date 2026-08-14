Uno de los ministros del caso “El Caburé” se refugia en la Legislatura

Desde hace varios meses que se venía barajando la posibilidad de que Federico Trombotto sea removido del cargo de Ministro de Desarrollo Productivo Sustentable. Resulta que es uno de los principales señalados en el escándalo nacional conocido como “El Caburé”, que tiene dos ejes: la cuestionada expropiación del establecimiento y la desaparición de una cosecha de maíz valuada en dos millones de dólares.

La excusa es la reforma constitucional que impulsa el gobierno y los números que necesita asegurar en el Senado. Sin embargo, en el fondo, nadie duda que la intención en sacarlo de escena por el tufo a corrupción frente al año electoral que se avecina.

El emprendedor gastronómico beneficiado por el PANE y propietario de tierras en San Martín y Pringles es uno de los integrantes de la esfera de extrema confianza del gobernador Claudio Poggi, conocido como “grupo LOLA” y es una de las piezas claves de culebrón “El Caburé”. Los otros son junto al exsecretario de la transparencia Ricardo Juan André Bazla, el ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain y el exfiscal de Estado, Víctor Endeiza. También aparecen, entre otros, el asesor Diego Amondarain y el ruralista Francisco “Pancho” Anselmi..

Bazla y el ex director de Ética Pública Dario Oviedo Helfenberger son los dos únicos imputados en la causa que tiene como fiscal a Leandro Estrada, muy condicionado en su desempeño porque Endeiza es uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y por el procurador general Sebastián Cadelago Filippi.

La ‘elegante salida’ de Trombotto

Tras manejar la suculenta caja del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, Trombotto fue corrido para que asuma como senador por el Departamento San Martín.

El Mosquito Puntano interpretó que “el regreso se produce cuando Claudio Poggi necesita cada voto disponible para avanzar con una reforma que el Gobierno denomina constitucional, pero cuyo principal impacto político estará en las reglas electorales y en la distribución del poder”.

La secuencia es difícil de separar de esa necesidad. Trombotto fue elegido senador, dejó su banca en pausa durante más de un año porque Poggi lo necesitaba como ministro y ahora vuelve a la Cámara alta cuando el oficialismo debe alcanzar seis votos para conseguir los dos tercios. Juan Ríos, hasta ahora director de Industria, ocupará su lugar en Desarrollo Productivo Sustentable. La pieza cambia de casillero, pero permanece dentro del mismo esquema político.

En Diputados también habrá un movimiento en paralelo. Fabiana Zárate asumirá la banca que quedó vacante tras el fallecimiento de la legisladora Luciana Perano. Con ambas cámaras entrando en una etapa decisiva, el oficialismo busca ordenar su tropa antes de discutir un paquete que excede largamente una actualización institucional. La reforma impulsada por Poggi incluye cambios con consecuencias directas sobre el sistema electoral, la posibilidad de una nueva candidatura del propio Gobernador y la relación de fuerzas dentro de la Legislatura.

Ahí aparece la contradicción con uno de los argumentos más repetidos por el poggismo desde 2023, la supuesta recuperación de la calidad institucional. La banca de un departamento pudo quedar subordinada durante meses a una necesidad del gabinete y ahora recupera centralidad cuando el Ejecutivo necesita votos. Formalmente, cada movimiento puede tener una herramienta legal que lo respalde. Políticamente, el criterio es mucho más sencillo, Poggi acomoda su estructura de acuerdo con las necesidades de cada votación.

Por eso llamar solamente “reforma constitucional” al proyecto también es parte de la disputa política. El Gobierno busca revestirla de una discusión institucional más amplia, mientras las consecuencias concretas pasan por las reglas con las que se elegirá y gobernará en los próximos años. Trombotto vuelve al Senado, Zárate se incorpora a Diputados y Poggi ordena las dos cámaras antes de una votación que puede redefinir las condiciones de su propio futuro político.