Fin de semana largo con nubes, jornadas frescas y algunos vientos fuertes

Sin el frío intenso de los días que pasaron, el fin de semana largo que incluye el Día de las Infancias se presentará con temperaturas mínimas que promediarán los 4 grados y máximas que rondarán los 17, aunque la nubosidad alta será la característica central de la mitad de agosto.

El viernes 14, según la Red de Estaciones Meteorológicas, la jornada será de buen tiempo con las variables entre mínima y máxima del promedio, aunque la cobertura nubosa será parcial en casi toda la provincia. Por la mañana se registrarán algunas heladas y el viento, moderado, será del norte con algunas ráfagas en las sierras.

La misma nubosidad se extenderá el sábado 15, una jornada con poco cambio de la temperatura, aunque lo más notorio será la modificación de la dirección de los vientos, esta vez desde el noreste y mucho más intensos que la jornada anterior.

El Día de las Infancias se celebrará con el máximo calor del fin de semana, ya que se prevé que las máximas lleguen a los 17 grados. Lo que hará refrescar la jornada será el viento, del sureste, con algunas ráfagas.

Finalmente, el fin de semana largo se completará el lunes 17, día en que se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, con una jornada ventosa, inestable y con leve descenso de las temperaturas. El cielo estará mayormente nublado y el viento será del cuadrante sureste con ráfagas muy fuertes desde el mediodía.