Apretaron a la Mixta: odio, noticias falsas y la desesperación del poggismo

Alberto Rodríguez Saá parece molestar a muchos solo con su presencia. Queda la pregunta: ¿Por qué están tan nerviosos en el oficialismo?

La desesperación por el control total del relato suele dejar al descubierto las peores prácticas del poder. La reciente visita de Alberto Rodríguez Saá a la Escuela Normal Juan Pascual Pringles para participar de un ciclo académico por los 150 años de la institución terminó desencadenando una maniobra de apriete, burda persecución y desinformación por parte del oficialismo provincial.

El encuentro institucional, donde el titular del PJ provincial abordó la década del 60, la Guerra Fría y la educación de San Luis, derivó en una reacción furibunda de la trinchera mediática del poggismo. Incapaces de asimilar una fotografía que no responda a su riguroso libreto oficial, apelaron al portal El Puntano —un reducto de pseudoperiodismo guiado por el odio político y abusivo de la inteligencia artificial— para hostigar a la comunidad educativa.

La disparatada acusación de que la Mixta "financia" la campaña del exgobernador mediante el cobro de una cena a beneficio por su sesquicentenario roza la estupidez.

Pretender instalar que el arancel de una tarjeta para recaudar fondos escolares equivale a financiar un partido político no solo carece de la más básica rigurosidad periodística, sino que desconoce la dinámica de cualquier encuentro de este tipo.

En la lógica –ilógica- de El Puntano, cualquiera que cobre una tarjeta para participar de una cena busca recaudar fondos para campañas. Preguntar por el destino de los fondos es tarea informativa; afirmar un hecho sin una sola prueba es operar impunemente. ¿Habrá levantado el teléfono el redactor de la “nota” para averiguar el destino del dinero?

Resulta sumamente indignante el cinismo con el que se juzga la presencia de referentes de la oposición en los establecimientos educativos. Mientras el gobernador Claudio Poggi convierte las aulas en escenarios para trends de TikTok, utiliza las escuelas para actos proselitistas y reparte bicicletas frente a las cámaras sin que la pauta oficialista ponga un solo pero, se le prohíbe el acceso a cualquier figura política que no exhiba un comportamiento "camaleónico".

El mensaje que pretenden instalar es peligroso: en San Luis, las escuelas solo están abiertas para el aparato comunicacional del Gobierno, mientras la docencia sufre los salarios más deplorables del país.

Atacar a la comunidad educativa para disciplinarla y sembrar sospechas sobre un evento escolar histórico es la prueba más clara de que la libertad de pensamiento y la memoria institucional en San Luis sufren hoy un ataque directo desde las sombras del poder.

¿Tanto nerviosismo genera una simple visita cultural de un ex alumno y referente indiscutible de la puntanidad? Ya lo dice el refrán popular: “El que tiene el tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino”.