Fuego y susto en una casa de familia en Concarán

Un desperfecto en uno de los dos autos estacionados en el garage de una casa de Concarán provocó un extenso incendio que destruyó los vehículos, causó varios daños en la construcción y generó un susto grande en los habitantes de la vivienda ubicada en el barrio Papa Francisco.

Una camioneta y un auto quedaron destruidos por el fuego que se declaró el domingo a las cuatro de la mañana aparentemente por un cortocircuito iniciado en uno de los rodados. La casa es propiedad de la familia Zabala, cuyos integrantes vieron por las cámaras que el auto empezó a prenderse fuego de a poco.

Lucas Zabala, hijo del matrimonio dueño de casa, dijo a Radio G de Concarán que fue su madre la que se dio cuenta del siniestro al escuchar una explosión proveniente del garare. “Se levantó y estaban el auto y la camioneta quemándose”.

Las llamas avanzaron hasta la parte posterior de la vivienda y alcanzaron una cortina, por lo que estuvieron muy cerca de la zona habitada de la casa. Ante la situación, la familia pidió ayuda a los vecinos para sofocar las llamas, mientras llamaron a los bomberos.

Zabala dijo que los socorristas llegaron una hora después, “cuando el fuego ya había sido extinguido por los vecinos”.