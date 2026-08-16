Juventud y Círculo Deportivo empataron 0-0 en un partido caliente y con incidentes

Juventud no pudo marcar la diferencia, pero dio un buen partido y el empate es favorable. Foto: Juventud.

En el Estadio Mario Sebastián Diez, Juventud Unida Universitario y Círculo Deportivo de Otamendi igualaron 0-0 en un compromiso correspondiente a la cuarta fecha de la Fase de Grupos. El resultado termina siendo beneficioso para el conjunto local, que logra mantenerse tres puntos por encima en un choque con clima de final.

El primer tiempo arrancó accidentado para Juventud. Cerca de los 12 minutos, la visita tuvo una opción clarísima para abrir el marcador que hizo contener el aliento a la hinchada local. Círculo Deportivo entendió mejor el desarrollo del juego en esa etapa inicial, mostrando mayor inteligencia táctica ante un Juventud endeble en la salida y dubitativo en el retroceso.

Pese a no sufrir un dominio avasallante, la iniciativa perteneció al equipo de Otamendi, que aprovechó pérdidas en el fondo local y generó las mejores ocasiones en el área rival, incluyendo un tiro de esquina a los 29 minutos que volvió a exponer los desajustes defensivos del dueño de casa.

Juventud tuvo breves pasajes de reacción impulsados por las subidas de Lautaro Figueroa por izquierda y los chispazos de Pancho Aman y Noguera, buscando afirmarse mediante el recurso del pelotazo largo para ganar metros en campo ajeno.

El arranque del segundo tiempo mantuvo la misma tónica de sufrimiento para el Auriazul: a los pocos minutos, la visita volvió a perdonar tras un remate que pegó en el palo y un posterior rebote que la defensa logró bloquear milagrosamente.

Con el correr de los minutos, el trámite se volvió de golpe a golpe. Juventud mejoró su nivel gracias a las intervenciones clave de Juan Martín Amieva y estuvo a punto de romper el cero a los 18 minutos, pero el arquero visitante respondió con solvencia para contener el disparo.

A falta de diez minutos para el final, la tensión se trasladó a las tribunas. Un grupo de hinchas de la popular comenzó a increpar a los dirigentes del club, lo que derivó en graves incidentes, agresiones cruzadas e incluso un efectivo policial herido en el piso. El encuentro estuvo suspendido durante ocho minutos hasta que las fuerzas de seguridad lograron controlar la situación.

Tras la reanudación, el tramo final se vivió con el corazón en la boca. A poco del cierre, un tiro libre ejecutado por Lautaro Figueroa dio en la barrera y derivó en un córner que tampoco pudo concretarse.

El silbatazo final decretó un 0-0 con sabor a alivio desde lo deportivo para Juventud, aunque los incidentes en la tribuna dejan en suspenso una posible sanción o clausura de la localía por parte del tribunal de disciplina.