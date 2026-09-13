Triunfo de Juventud en Viedma: venció 1-0 a Sol de Mayo y se afianza

Juventud disputó un encuentro clave este fin de semana en condición de visitante frente a Sol de Mayo en Viedma, Río Negro, en el marco de la fecha 8 de la fase reválida del Torneo Federal A.

Desde el arranque del partido, el equipo puntano se mostró superior, manejando los tiempos con tranquilidad, orden táctico y mucha cabeza para aprovechar el nerviosismo de los locales, que sintieron la presión en su propia casa.

La superioridad de Juventud se tradujo en el marcador cerca de los 34 minutos del primer tiempo, cuando "el hombre gol", Lautaro Lucero, apareció con fuerza para capturar un rebote y definir de zurda, desatando la euforia y otorgando un mayor aplomo al planteo visitante.

En el complemento, Sol de Mayo intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones más concretas, pero careció de precisión y desperdició sus chances. El descontento de la hinchada local no tardó en hacerse sentir con insultos, reflejando la bronca por el desarrollo del juego.

Las aspiraciones de los locales se complicaron aún más tras la expulsión de Fabio Giménez, lo que acrecentó el nerviosismo en el campo. Aunque a Juventud le bastaba con el empate para mantener la categoría, el equipo supo administrar la ventaja y resistió los cinco minutos de adición decretados por el árbitro. Con solidez y superioridad táctica, los puntanos cerraron un partido caliente y se quedaron con una victoria fundamental en territorio rionegrino.