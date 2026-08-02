No puede cortar la racha: Juventud cayó ante Germinal de Rawson

El inicio del camino por la permanencia y la lucha por un cupo en los Playoffs no trajo alivio para Juventud Unida Universitario. En el arranque de la Fase Reválida del Federal A, el Auriazul no logró torcer su rumbo, sumó un nuevo tropiezo al caer 2 a 1 frente a Germinal de Rawson y agudizó una crisis de resultados que ya roza lo histórico.

El trámite comenzó parejo y trabado, pero con el transcurrir de los minutos el dueño de casa empezó a adueñarse de la pelota. De la mano de Edwin Santilli, Germinal inquietó con frecuencia el arco custodiado por Julián Lucero, quien debió responder activamente ante dos llegadas claras.

La más riesgosa de la primera mitad estuvo en los pies de Damián De Hoyos, aprovechando un despeje corto de Gabriel Ojeda que afortunadamente para la visita no terminó en la red. Juventud, aunque ordenado en el fondo, prácticamente no inquietó en ataque.

El quiebre de la tarde llegó en el complemento. A los 6 minutos, tras un mal rechazo defensivo de Juan Benennati ante un centro al área, Kevin Lencina capturó el balón suelto y firmó el 1 a 0 para el verde.

Obligado por el marcador, el entrenador Alexis Matteo movió el banco e hizo ingresar a Valentino Gómez y Juan Martín Amieva para ganar peso ofensivo. La propuesta rindió frutos de inmediato: Francisco Aman y Julián Gómez tuvieron la igualdad en sus pies y de cabeza, pero el arquero Luciano Molini respondió de manera impecable para sostener a los patagónicos.

Sin embargo, cuando el conjunto sanluiseño atravesaba su mejor pasaje, llegó el golpe de gracia. A los 30 minutos, un desborde por la izquierda derivó en un centro preciso que De Hoyos conectó de cabeza para poner el 2 a 0. Sobre el cierre, a los 46', Francisco Aman capitalizó un desajuste en la zaga local y anotó el descuento, pero no hubo tiempo para la hazaña.

Números en rojo y la mira en El Bajo

La derrota no solo le dio aire a un Germinal que venía de tres caídas en fila, sino que profundizó el momento crítico de Juventud: acumula diez encuentros sin ganar (su peor racha desde el regreso a la categoría) y muestra una preocupante sequía con apenas tres goles convertidos en esa seguidilla.

El único atenuante en la tabla fue la derrota de rivales directos como Círculo Deportivo y Santamarina. El Auriazul buscará dar vuelta la página rápidamente este próximo sábado, cuando reciba a FADEP de Mendoza en el estadio Mario Sebastián Diez con la obligación absoluta de sumar de a tres.