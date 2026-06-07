Empate sin goles en el Mario Sebastián Diez

Juventud no pudo hacer la diferencia en el marcador, pero no perdió. Foto: Juventud/Maximiliano Camargo.

El Estadio Mario Sebastián Diez fue testigo de un partido parejo entre Juventud y Costa Brava, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Federal A. El encuentro finalizó empatado 0-0, reflejando una paridad absoluta en la que ninguno de los dos equipos logró imponerse con claridad sobre su rival.



Durante la mayor parte del juego, el desarrollo se mantuvo en una suerte de meseta media, sin mayores instancias de peligro ni acciones trascendentes en las áreas. Fue un compromiso chato, donde las defensas superaron a los ataques y el ritmo se tornó previsible.



Sin embargo, dentro de ese panorama, Juventud fue el que mostró una mayor intención por marcar la diferencia y llevarse algo más.



Particularmente en los últimos minutos, el conjunto local adelantó sus líneas e intentó cambiar el marcador de manera decidida. A pesar de los esfuerzos finales y la presión ejercida, las circunstancias del juego y la resistencia de Costa Brava no hicieron posible la apertura del marcador.



El 0-0 definitivo terminó siendo un resultado que se ajusta estrictamente a la realidad de lo visto en el campo de juego. Si bien Juventud tenía la necesidad imperiosa de sumar, al menos evitó la derrota.



En definitiva, a pesar de la falta de goles y emociones fuertes, termina siendo un balance aceptable para afrontar lo que viene.

