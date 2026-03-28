Juventud se hizo valer como local y dejó con las manos vacías a Huracán Las Heras

Bajo el arbitraje del cordobés Leandro Andrés Sosa, Juventud recibió este sábado a Huracán Las Heras por la segunda fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026. Ambos equipos llegaban con la necesidad de romper la inercia del empate obtenido en sus respectivos debuts: el local venía de igualar ante Atlético San Martín, mientras que el conjunto visitante buscaba mejorar la imagen tras el pálido 0-0 frente a Argentino de Monte Maíz.



El inicio del encuentro mostró una paridad táctica con momentos de leve dominio para el Globo. Sin embargo, la solidez defensiva del equipo de Hernán Vázquez neutralizó cualquier intento mendocino.



Con el correr de los minutos, la balanza comenzó a inclinarse para el dueño de casa. En los últimos veinte minutos de la primera etapa, Juventud fue superior, generando aproximaciones claras y situaciones de gol concretas que hicieron sufrir a la última línea de Huracán, aunque el marcador se mantuvo cerrado hasta el descanso.



En el complemento, la intensidad no disminuyó. Si bien el inicio fue parejo, la presión asfixiante de Juventud incomodó constantemente la salida de los dirigidos por Sergio Arias.



El quiebre del partido llegó a los 14 minutos: Ezequiel Sosa recibió un envío por el sector derecho y sacó un remate fulminante. El impacto, cargado de potencia, venció la resistencia del arquero visitante, que poco pudo hacer ante la violencia del disparo.



Con el 1-0 a favor, el estadio Mario Sebastián Diez se convirtió en una verdadera caldera. El aliento de la hinchada local empujó al equipo a cerrar la puja.



El segundo grito de la tarde nació de los pies de Lautaro Lucero, quien tras una gran jugada individual por la derecha, definió con fuerza para sentenciar el 2-0 final. Aunque el portero de Huracán llegó a rozar el balón, la determinación del remate aseguró los tres puntos para el elenco puntano, dejando al equipo mendocino con la obligación de replantear su esquema para la próxima jornada.