Otro polideportivo con el techo caído por la nieve

Además de paisajes inolvidables y fotos con los muñecos, la nieve también ocasionó algunos inconvenientes como la caída de un techo en un polideportivo de La Toma. Una situación similar se vivió en Naschel, donde el salón que está en etapa de construcción vio derrumbado su techo por la acumulación de la nieve.

El hecho sucedió durante las últimas horas del sábado, tras un largo rato en el que la nieve se acumuló en la parte alta de la construcción, hasta que cedió. La intendenta de Naschel, Valeria Kuhn, informó la situación y dijo sentirse “muy triste” porque la caída es “un retraso en este sueño tan grande y lindo” para la localidad.

El lado positivo que le encontró la funcionaria fue que “nos permite a esta altura de la obra evaluar estas circunstancias que son un hecho no previsto pero que cada cierta cantidad de años sucede”, dijo, imprecisa. La intendenta omitió señalar fallar en la construcción.

“Durante los próximos días, cuando el clima lo permita, comenzaremos a evaluar los daños y estrategias para seguir adelante”, sostuvo Kuhn, quien agregó que “gracias a Dios los daños sólo son materiales”.

A la vez, la funcionaria prometió que el sueño del Polideportivo en la localidad “no se va a abandonar”.