Urgente: vecinos de La Patrona piden asistencia tras la nevada

Barriada olvidada. Los vecinos están en complejas circunstancias ante las inclemencias del tiempo y la violencia del ajuste. Necesitan asistencia. Foto: gentileza.

Las bajas temperaturas y la nevada registradas en las últimas horas golpearon con dureza a los sectores más vulnerables de la provincia, dejando en una situación crítica a unas 20 familias que residen en la zona conocida como La Patrona y en las inmediaciones del barrio República, en San Luis capital, específicamente en camino a pescadores, a 400 metros de la rotonda del barrio 9 de Julio.

La gente vive en condiciones muy precarias. Necesitan ayuda. Foto: gentileza.



En diálogo con El Diario de la República, David Szulak, un vecino del lugar, relató la crítica realidad que atraviesan los habitantes. “Se nos ha mojado todo, se nos ha mojado el colchón, el ropero, la ropa; prácticamente todo mojado y tenemos que estar acá porque no tenemos dónde ir”, expresó con desesperación al describir cómo el agua afectó las viviendas precarias.

En el barrio, la nevada se siente muy fuerte. La gente pide asistencia. Foto: gentileza.



La situación es de extrema urgencia. Ante la falta de respuestas y de acercamiento por parte de las autoridades gubernamentales, los vecinos solicitan la colaboración inmediata de la comunidad con elementos indispensables para afrontar el temporal: colchones, frazadas, nailon para impermeabilizar los techos y paredes, además de alimentos no perecederos.

Debido a la precariedad habitacional y a la falta de vías de comunicación telefónica en el asentamiento, no existen contactos digitales para coordinar la ayuda. Por este motivo, aquellos ciudadanos solidarios que deseen colaborar con donaciones pueden acercarse directamente a la zona para brindar asistencia a las familias afectadas.

