Paisajes blancos y postales únicas: la nevada no paró de sorprender a la provincia
Distintas localidades puntanas vivieron un día atípico, cerca de la primavera. Cómo seguirá el pronóstico.
Desde la noche del jueves, distintos puntos de la provincia de San Luis vivenciaron un espectáculo único e irrepetible cerca de la llegada de la primavera, con nevadas intensas que embellecieron los paisajes puntanos con tonalidades preciosas. El fenómeno abarcó a localidades como La Toma, Potrero de los Funes, El Trapiche, La Calera, San Luis, El Durazno, Estancia Grande, El Volcán, San Martín, Cerro Largo, Cortaderas y Villa Mercedes, entre otras ciudades.
La nevada dejó postales enormes que tiñeron los paisajes cotidianos de blanco. Los vecinos aprovecharon la ocasión para compartir sus experiencias y miradas en las redes sociales, mientras que los más chicos disfrutaron jugando con la nieve —e incluso algunos la conocieron por primera vez— en una vivencia inolvidable que marcó una fuerte despedida del frío.
Pronóstico del tiempo, según la REM
Domingo 13 de septiembre: Jornada algo ventosa con una mañana muy fría y tarde fresca. Cielo parcialmente nublado que se despejará hacia la noche. Se esperan mínimas de 1 °C, heladas generalizadas y máximas de 12 °C, con vientos del este rotando al noreste por la tarde con ráfagas fuertes.
Lunes 14 de septiembre: Buen tiempo con leve ascenso de las temperaturas. Cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente despejado después. Se prevén mínimas promedio de 2 °C, heladas parciales y máximas de 17 °C, acompañadas por vientos del noreste con ráfagas fuertes en el noroeste provincial.
Martes 15 de septiembre: Jornada algo ventosa con leve ascenso térmico y cielo mayormente despejado. Se estiman mínimas promedio de 3 °C, heladas parciales y máximas de 20 °C, con predominio de vientos del noreste y ráfagas fuertes en la región norte.
Las probabilidades de heladas persistirán de forma continuada al menos hasta el día martes.
Así, entre postales blancas que quedarán grabadas y la promesa de un gradual ascenso de la temperatura, la provincia despide los últimos coletazos del invierno. Quedan las estampas de una nevada tan imprevista como inolvidable, con la espera de los primeros albores de una primavera que ya se avecina en el horizonte puntano.
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