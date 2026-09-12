Paisajes blancos y postales únicas: la nevada no paró de sorprender a la provincia

En La Toma, "Dani" no se quiso perder la nevada y salió un minuto a jugar. Foto: gentileza.

Desde la noche del jueves, distintos puntos de la provincia de San Luis vivenciaron un espectáculo único e irrepetible cerca de la llegada de la primavera, con nevadas intensas que embellecieron los paisajes puntanos con tonalidades preciosas. El fenómeno abarcó a localidades como La Toma, Potrero de los Funes, El Trapiche, La Calera, San Luis, El Durazno, Estancia Grande, El Volcán, San Martín, Cerro Largo, Cortaderas y Villa Mercedes, entre otras ciudades.

El paisaje blanco llegó a muchas localidades. Foto: Identidad Tomense.



La nevada dejó postales enormes que tiñeron los paisajes cotidianos de blanco. Los vecinos aprovecharon la ocasión para compartir sus experiencias y miradas en las redes sociales, mientras que los más chicos disfrutaron jugando con la nieve —e incluso algunos la conocieron por primera vez— en una vivencia inolvidable que marcó una fuerte despedida del frío.

El Castillo de La Toma Vieja. Foto: Identidad Tomense.



Pronóstico del tiempo, según la REM



Domingo 13 de septiembre: Jornada algo ventosa con una mañana muy fría y tarde fresca. Cielo parcialmente nublado que se despejará hacia la noche. Se esperan mínimas de 1 °C, heladas generalizadas y máximas de 12 °C, con vientos del este rotando al noreste por la tarde con ráfagas fuertes.

El Río Rosario. Foto: Identidad Tomense.



Lunes 14 de septiembre: Buen tiempo con leve ascenso de las temperaturas. Cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente despejado después. Se prevén mínimas promedio de 2 °C, heladas parciales y máximas de 17 °C, acompañadas por vientos del noreste con ráfagas fuertes en el noroeste provincial.

Así se vivió la nevada en La Calera. Foto: Municipalidad La Calera.



Martes 15 de septiembre: Jornada algo ventosa con leve ascenso térmico y cielo mayormente despejado. Se estiman mínimas promedio de 3 °C, heladas parciales y máximas de 20 °C, con predominio de vientos del noreste y ráfagas fuertes en la región norte.

Las probabilidades de heladas persistirán de forma continuada al menos hasta el día martes.

La Calera se tiñó de blanco. Foto: Municipalidad La Calera.



Así, entre postales blancas que quedarán grabadas y la promesa de un gradual ascenso de la temperatura, la provincia despide los últimos coletazos del invierno. Quedan las estampas de una nevada tan imprevista como inolvidable, con la espera de los primeros albores de una primavera que ya se avecina en el horizonte puntano.

