Trágico hallazgo en el puente de Donovan: reportaron la muerte de un hombre

El hombre fue hallado en las inmediaciones del puente. Hay distintas versiones del caso, pero aseguran que tenía diagnóstico de "hipotermia".

En una jornada de nevadas que alcanzaron a toda la provincia, trascendió un trágico suceso ocurrido en las inmediaciones del puente de ingreso a Donovan, sobre la Autopista de las Serranías Puntanas.

Al momento, las autoridades gubernamentales y el Ministerio de Salud no han emitido ningún comunicado oficial ni se han brindado datos institucionales sobre el caso. Sin embargo, la noticia comenzó a circular a través de diferentes medios locales que relataron lo sucedido.

El primer medio en difundir la información fue Voces Puntanas, seguido por la réplica de La Dosis Puntana, y posteriormente por Radio Popular. Más allá del abordaje periodístico, la comunidad se vio conmovida con el hecho.

Lo informado por Voces Puntanas y La Dosis Puntana

Según consignó Voces Puntanas (y luego replicó La Dosis Puntana), el hecho se registró luego de que personas que circulaban por el lugar observaran a un hombre mayor de edad en una situación de extrema vulnerabilidad y dieran aviso al 911. Minutos después arribó personal médico, que realizó el traslado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo.

De acuerdo a estos medios, el hombre habría estado viviendo bajo el puente de Donovan y habría ingresado al centro de salud inicialmente como NN y con un diagnóstico presunto de hipotermia, falleciendo minutos después de su ingreso.

Asimismo, indicaron que tendría entre 42 y 48 años, de apellido Velázquez, y que con el correr de las horas habrían llegado familiares al hospital. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 3ª. La situación vuelve a poner en evidencia la realidad de las personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas.

Lo informado por Radio Popular

Por su parte, Radio Popular ofreció una versión diferente respecto a la condición social de la víctima. El medio indicó que la ola de frío extremo se cobró una vida en las primeras horas de este sábado en el puente de ingreso a Donovan y que la víctima fue trasladada de urgencia, ingresando inicialmente como NN, para luego constatarse su deceso en el centro de salud con un cuadro inicial de hipotermia.

No obstante, a diferencia de los otros portales, Radio Popular aclaró específicamente que el hombre no se encontraba en situación de calle, sino que se trataba de un vecino con residencia y familiares en la zona. Finalmente, el medio apuntó que la Justicia tomó intervención para determinar la mecánica exacta de lo sucedido.

Al momento de la publicación de esta nota, no se han aclarado oficialmente los detalles del caso. De una u otra manera, se conoce que hay una amplia cantidad de personas en situación de calle. Preocupa su presente en medio de temperaturas bajísimas y un escenario socioeconómico desguazado.

Algunas zonas, como La Patrona y el Barrio República, donde hay viviendas muy precarias, piden asistencia ya que se les mojaron sus frazadas, colchones y ropa.