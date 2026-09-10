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Trágico

Intentaba robar cables, sufrió una descarga eléctrica, estuvo once días internado y murió

Tenía 24 años y permanecía en terapia intensiva en el Hospital Carrillo. Según su pareja, se quemó cuando intentaba cortar cables.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un joven de 24 años murió el martes 8 de septiembre en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde permanecía internado desde el 28 de agosto tras sufrir una descarga eléctrica en la ciudad de San Luis. Según informó la Policía, había ingresado a terapia intensiva con quemaduras graves en distintas partes del cuerpo.

 

Los efectivos lo encontraron aquella madrugada tendido en la vía pública, en inmediaciones de la manzana R del barrio 1° de Mayo. Solicitaron una ambulancia y, tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado al hospital.

 

En el lugar, su pareja les manifestó a los policías que el joven había sufrido la descarga cuando intentaba cortar cables de alta tensión en un sector cercano. De acuerdo con el parte policial, los uniformados establecieron que el episodio había ocurrido en la zona del barrio Pescadores.

 

La Fiscalía de Instrucción 1 de la Primera Circunscripción Judicial tomó intervención. Al día siguiente del hecho, un hombre se presentó en la Comisaría Seccional 4 y denunció daños en ese sitio. La dependencia comunicó esa información a la Fiscalía, que, según aclaró la Policía, hasta ese momento no había dispuesto una custodia para el joven internado.

 

La comisaría fue notificada del fallecimiento el miércoles 9, un día después de que se produjera. El parte policial consignó una insuficiencia cardiorrespiratoria como causa de muerte.

 

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