Juventud metió triunfo en La Pampa: ganó 2-1 ante Costa Brava

En un superdomingo, Juventud Unida Universitario consiguió una de las victorias más importantes. Por la sexta fecha de la fase Reválida del Torneo Federal A, el conjunto puntano batalló, mostró carácter en tierras pampeanas y se trajo un triunfo de oro al vencer 2-1 a Costa Brava.

El encuentro no comenzó fácil para la visita. Durante la primera mitad, Costa Brava pegó primero gracias a una definición de Gutiérrez que puso en ventaja al dueño de casa.

Sin embargo, el equipo de San Luis no sintió el impacto, apretó los dientes y fue a buscar la igualdad. La recompensa llegó cerca del cierre del primer tiempo, cuando Juan Amieva cambió un penal por gol para irse al descanso con el marcador 1-1.

En el complemento, Juventud mantuvo la intensidad y fabricó la jugada decisiva de la tarde. A los 28 minutos del segundo tiempo, Francisco Aman metió una corrida letal en velocidad, encaró con determinación y sacó un fuerte remate cruzado al segundo palo. El arquero dio rebote y Martino Dorato, atento a la jugada, la fue a buscar para empujar la pelota y decretar el 2-1 definitivo con un auténtico golazo colectivo a 15 minutos del final.

En el tramo final, el árbitro adicionó tres minutos, pero el Auriazul se convirtió en un verdadero muro defensivo, clausurando cada intento desesperado de los pampeanos por llegar al empate.

Con este triunfazo—uno de los pocos festejos fuera de casa en el torneo—, Juventud alcanzó la línea de los 24 puntos junto a Sol de Mayo y se acomoda de forma inmejorable en la tabla de posiciones.