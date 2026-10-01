Amenaza de bomba en la UNSL el día que se presentaba la oferta académica

Una mañana de tensión y susto se vivió en la Universidad Nacional de San Luis que debió ser evacuada por una amenaza de bomba. El aviso se produjo a media mañana y obligó a suspender las actividades que se realizaban, entre ellas la demostración de la oferta académica para el año que viene.

Es por eso que los investigadores sospechan que el ataque no fue casual: el jueves había un movimiento inusual en la casa de altos estudios porque muchos estudiantes de los últimos años de la secundaria de diversas escuelas de la provincia recibían la presentación de las propuestas de estudio de la Universidad para el 2027.

Hasta el momento no se informaron detalles sobre el origen de la intimidación ni sobre las medidas adoptadas, más allá de la evacuación del personal y de que fue una alumna la que dio aviso a las autoridades al encontrar un mensaje en el baño.